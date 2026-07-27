Apple supera Nvidia e volta a ser a empresa mais valiosa do mundo

Apple vs. Nvidia: batalha de empresas trilionárias (Imagem gerada por IA)
Publicado em 27 de julho de 2026 às 15h48.
A Apple reconquistou nesta segunda-feira, 27, o posto de empresa mais valiosa do mundo, superando a Nvidia. As ações da fabricante do iPhone chegaram à casa dos US$ 339, elevando seu valor de mercado para cerca de US$ 4,94 trilhões. Por outro lado, as ações da Nvidia registravam queda de 5%, reduzindo o market cap da fabricante de chips de inteligência artificial a US$ 4,75 trilhões.
Os papéis da Apple acumulam alta de mais de 22% em 2026, o melhor desempenho entre as chamadas "Sete Magníficas" — o grupo de gigantes de tecnologia que inclui também Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla.
O avanço reflete uma mudança no humor dos investidores, que passaram a enxergar o gasto contido da companhia com IA como vantagem, e não como fraqueza.
"Antes criticada por não gastar mais em IA, a empresa conseguiu evitar algumas dessas armadilhas de capex", disse Jay Woods, estrategista-chefe de mercado da Freedom Capital Markets, ao Yahoo Finance. Os investimentos em capital (capex) da Apple recuaram nos últimos três trimestres, em vez de aumentar.
O cenário é diferente na Alphabet e na Tesla, que anunciaram recentemente elevação de gastos. A dona do Google direcionando mais capital para infraestrutura de IA e a montadora de Elon Musk canalizando recursos para suas ambições em robotáxis e robótica.
A Nvidia, que sobe cerca de 7% em 2026, ocupava a liderança global em valor de mercado desde junho do ano passado, quando ultrapassou a Microsoft. Em outubro de 2025, a companhia também se tornou a primeira da história a cruzar a marca de US$ 5 trilhões em valor de mercado.
A ascensão da Apple ao topo foi impulsionada, em parte, por uma rotação mais ampla entre investidores de tecnologia, que têm buscado companhias com estruturas de gasto mais leves.
A Apple divulga seu balanço trimestral na próxima quinta-feira, 30, após o fechamento do mercado. A pergunta central para os investidores será se a companhia consegue ampliar o alcance dos recursos do Apple Intelligence em sua linha de aparelhos, mantendo os gastos de capital sob controle e as margens preservadas.
Microsoft, Amazon e Meta também reportam resultados nesta semana, e analistas esperam que as três sinalizem novos compromissos de investimento em IA.
O balanço será o último sob a gestão de Tim Cook. Ele deixa o cargo de CEO em 1º de setembro para assumir a presidência-executiva do conselho, quando John Ternus, atual responsável pela engenharia de hardware da companhia, assumirá o comando.