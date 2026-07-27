Apple supera Nvidia e volta a ser a empresa mais valiosa do mundo

A Apple reconquistou nesta segunda-feira, 27, o posto de empresa mais valiosa do mundo, superando a Nvidia. As ações da fabricante do iPhone chegaram à casa dos US$ 339, elevando seu valor de mercado para cerca de US$ 4,94 trilhões. Por outro lado, as ações da Nvidia registravam queda de 5%, reduzindo o market cap da fabricante de chips de inteligência artificial a US$ 4,75 trilhões.

Os papéis da Apple acumulam alta de mais de 22% em 2026, o melhor desempenho entre as chamadas "Sete Magníficas" — o grupo de gigantes de tecnologia que inclui também Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla.

O avanço reflete uma mudança no humor dos investidores, que passaram a enxergar o gasto contido da companhia com IA como vantagem, e não como fraqueza.

Gasto com IA vira trunfo

"Antes criticada por não gastar mais em IA, a empresa conseguiu evitar algumas dessas armadilhas de capex", disse Jay Woods, estrategista-chefe de mercado da Freedom Capital Markets, ao Yahoo Finance. Os investimentos em capital (capex) da Apple recuaram nos últimos três trimestres, em vez de aumentar.

O cenário é diferente na Alphabet e na Tesla, que anunciaram recentemente elevação de gastos. A dona do Google direcionando mais capital para infraestrutura de IA e a montadora de Elon Musk canalizando recursos para suas ambições em robotáxis e robótica.

Nvidia perde o topo após mais de um ano

A Nvidia, que sobe cerca de 7% em 2026, ocupava a liderança global em valor de mercado desde junho do ano passado, quando ultrapassou a Microsoft. Em outubro de 2025, a companhia também se tornou a primeira da história a cruzar a marca de US$ 5 trilhões em valor de mercado.

A ascensão da Apple ao topo foi impulsionada, em parte, por uma rotação mais ampla entre investidores de tecnologia, que têm buscado companhias com estruturas de gasto mais leves.

Balanço na quinta e troca de comando

A Apple divulga seu balanço trimestral na próxima quinta-feira, 30, após o fechamento do mercado. A pergunta central para os investidores será se a companhia consegue ampliar o alcance dos recursos do Apple Intelligence em sua linha de aparelhos, mantendo os gastos de capital sob controle e as margens preservadas.

Microsoft, Amazon e Meta também reportam resultados nesta semana, e analistas esperam que as três sinalizem novos compromissos de investimento em IA.

O balanço será o último sob a gestão de Tim Cook. Ele deixa o cargo de CEO em 1º de setembro para assumir a presidência-executiva do conselho, quando John Ternus, atual responsável pela engenharia de hardware da companhia, assumirá o comando.