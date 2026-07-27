Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Apple supera Nvidia e volta a ser a empresa mais valiosa do mundo

Ações da fabricante do iPhone sobem e levam valor de mercado a US$ 4,92 trilhões, à frente da fabricante de chips

Apple vs. Nvidia: batalha de empresas trilionárias (Imagem gerada por IA)

Apple vs. Nvidia: batalha de empresas trilionárias (Imagem gerada por IA)

Mitchel Diniz e com agências

Publicado em 27 de julho de 2026 às 15h48.

A Apple reconquistou nesta segunda-feira, 27, o posto de empresa mais valiosa do mundo, superando a Nvidia. As ações da fabricante do iPhone chegaram à casa dos US$ 339, elevando seu valor de mercado para cerca de US$ 4,94 trilhões. Por outro lado, as ações da Nvidia registravam queda de 5%, reduzindo o market cap da fabricante de chips de inteligência artificial a US$ 4,75 trilhões.

Os papéis da Apple acumulam alta de mais de 22% em 2026, o melhor desempenho entre as chamadas "Sete Magníficas" — o grupo de gigantes de tecnologia que inclui também Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla.

O avanço reflete uma mudança no humor dos investidores, que passaram a enxergar o gasto contido da companhia com IA como vantagem, e não como fraqueza.

Gasto com IA vira trunfo

"Antes criticada por não gastar mais em IA, a empresa conseguiu evitar algumas dessas armadilhas de capex", disse Jay Woods, estrategista-chefe de mercado da Freedom Capital Markets, ao Yahoo Finance. Os investimentos em capital (capex) da Apple recuaram nos últimos três trimestres, em vez de aumentar.

O cenário é diferente na Alphabet e na Tesla, que anunciaram recentemente elevação de gastos. A dona do Google direcionando mais capital para infraestrutura de IA e a montadora de Elon Musk canalizando recursos para suas ambições em robotáxis e robótica.

Nvidia perde o topo após mais de um ano

A Nvidia, que sobe cerca de 7% em 2026, ocupava a liderança global em valor de mercado desde junho do ano passado, quando ultrapassou a Microsoft. Em outubro de 2025, a companhia também se tornou a primeira da história a cruzar a marca de US$ 5 trilhões em valor de mercado.

A ascensão da Apple ao topo foi impulsionada, em parte, por uma rotação mais ampla entre investidores de tecnologia, que têm buscado companhias com estruturas de gasto mais leves.

Balanço na quinta e troca de comando

A Apple divulga seu balanço trimestral na próxima quinta-feira, 30, após o fechamento do mercado. A pergunta central para os investidores será se a companhia consegue ampliar o alcance dos recursos do Apple Intelligence em sua linha de aparelhos, mantendo os gastos de capital sob controle e as margens preservadas.

Microsoft, Amazon e Meta também reportam resultados nesta semana, e analistas esperam que as três sinalizem novos compromissos de investimento em IA.

O balanço será o último sob a gestão de Tim Cook. Ele deixa o cargo de CEO em 1º de setembro para assumir a presidência-executiva do conselho, quando John Ternus, atual responsável pela engenharia de hardware da companhia, assumirá o comando.

Acompanhe tudo sobre:NvidiaAppleAçõesTecnologia

Mais de Invest

Desenrola Brasil: versão 2.0 do programa vai até a próxima semana - veja como renegociar

Petrobras acompanha baixa do petróleo e pressiona Ibovespa; dólar sobe

Gasparino renuncia ao conselho da Vale (VALE3) após destituição por vazamento

Shein chega ao IPO valendo metade do pico e com margens sob pressão

Mais na Exame

Mundo

Delegação dos EUA abandona sessão na ONU após serem comparados à Coreia do Norte

Tecnologia

Do iPhone ao Gemini: como Apple superou Nvidia como empresa mais valiosa do mundo

Brasil

Após falas de Flávio Bolsonaro, TSE fará nova reunião sobre urnas com diplomatas

Esporte

Com reforço da Croácia, Grêmio passa a ter jogadores de oito nacionalidades