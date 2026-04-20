Apple nomeia novo CEO e faz maior mudança desde a era Jobs

Tim Cook: CEO da Apple deixa cargo depois de 15 anos (Justin Sullivan/Getty Images)
Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 17h43.
Última atualização em 20 de abril de 2026 às 17h58.
A Apple (AAPL) nomeou um novo CEO nesta segunda-feira, 20. John Ternus será o sucessor de Tim Cook, que se tornará chairman da empresa, a partir do dia 1º de setembro.
A mudança foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração e é resultado de um processo estruturado de planejamento de sucessão de longo prazo, segundo a empresa.50 anos da Apple: como Tim Cook ajudou a salvar a dona do iPhone da falência
Em nota divulgada no site oficial, a empresa afirmou que "Cook continuará em seu cargo de CEO durante o verão, trabalhando em estreita colaboração com a Ternus para uma transição tranquila. Como presidente executivo do conselho, Cook auxiliará em certos aspectos da empresa, incluindo o engajamento com formuladores de políticas em todo o mundo".
Essa é a primeira vez desde 2011, quando Steve Jobs morreu e Cook assumiu o cargo, que a Apple passa por mudanças no comando.
Ternus ingressou na equipe de design de produtos da Apple em 2001 e se tornou vice-presidente de Engenharia de Hardware em 2013. Em 2021, passou a integrar o time executivo como vice-presidente sênior de Engenharia de Hardware.
Ao longo de sua trajetória na empresa, foi peça-chave no lançamento de linhas de produtos como iPad e AirPods, além de diversas gerações de iPhone, Mac e Apple Watch.
Antes da Apple, trabalhou como engenheiro mecânico na Virtual Research Systems e é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade da Pensilvânia.Como a Apple saiu de uma garagem e virou império global em 50 anos
Em nota, Ternus disse ser "profundamente grato por esta oportunidade de levar a missão da Apple adiante" e que promete "liderar com os valores e a visão que definem este lugar especial há meio século."
Sob o comando de Cook, a capitalização de mercado da Apple saltou de aproximadamente US$ 350 bilhões para US$ 4 trilhões — um avanço de mais de 1.000% —, e a receita anual quase quadruplicou, de US$ 108 bilhões no ano fiscal de 2011 para mais de US$ 416 bilhões no ano fiscal de 2025.
Durante sua gestão, a base de dispositivos ativos da Apple cresceu para mais de 2,5 bilhões, e a divisão de Serviços se tornou um negócio de mais de US$ 100 bilhões — equivalente a uma empresa da lista Fortune 40.
Arthur Levinson, que presidiu o conselho de administração de forma não executiva pelos últimos 15 anos, passará a ser o diretor independente líder a partir de 1º de setembro. Ternus também ingressará formalmente no conselho na mesma data