Apple nomeia novo CEO e faz maior mudança desde a era Jobs

A Apple (AAPL) nomeou um novo CEO nesta segunda-feira, 20. John Ternus será o sucessor de Tim Cook, que se tornará chairman da empresa, a partir do dia 1º de setembro.

A mudança foi aprovada por unanimidade pelo conselho de administração e é resultado de um processo estruturado de planejamento de sucessão de longo prazo, segundo a empresa.

Em nota divulgada no site oficial, a empresa afirmou que "Cook continuará em seu cargo de CEO durante o verão, trabalhando em estreita colaboração com a Ternus para uma transição tranquila. Como presidente executivo do conselho, Cook auxiliará em certos aspectos da empresa, incluindo o engajamento com formuladores de políticas em todo o mundo".

Essa é a primeira vez desde 2011, quando Steve Jobs morreu e Cook assumiu o cargo, que a Apple passa por mudanças no comando.

Quem é John Ternus?

Ternus ingressou na equipe de design de produtos da Apple em 2001 e se tornou vice-presidente de Engenharia de Hardware em 2013. Em 2021, passou a integrar o time executivo como vice-presidente sênior de Engenharia de Hardware.

Ao longo de sua trajetória na empresa, foi peça-chave no lançamento de linhas de produtos como iPad e AirPods, além de diversas gerações de iPhone, Mac e Apple Watch.

Antes da Apple, trabalhou como engenheiro mecânico na Virtual Research Systems e é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade da Pensilvânia.

Em nota, Ternus disse ser "profundamente grato por esta oportunidade de levar a missão da Apple adiante" e que promete "liderar com os valores e a visão que definem este lugar especial há meio século."

O legado de Cook

Sob o comando de Cook, a capitalização de mercado da Apple saltou de aproximadamente US$ 350 bilhões para US$ 4 trilhões — um avanço de mais de 1.000% —, e a receita anual quase quadruplicou, de US$ 108 bilhões no ano fiscal de 2011 para mais de US$ 416 bilhões no ano fiscal de 2025.

Durante sua gestão, a base de dispositivos ativos da Apple cresceu para mais de 2,5 bilhões, e a divisão de Serviços se tornou um negócio de mais de US$ 100 bilhões — equivalente a uma empresa da lista Fortune 40.

Outras mudanças no conselho

Arthur Levinson, que presidiu o conselho de administração de forma não executiva pelos últimos 15 anos, passará a ser o diretor independente líder a partir de 1º de setembro. Ternus também ingressará formalmente no conselho na mesma data