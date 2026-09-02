Autor do best-seller 'Pai Rico, Pai Pobre' tem dívida de US$ 1,2 bilhão

Ninguém esperava que o homem que passou quase três décadas ensinando o mundo a lidar com dinheiro fosse dar uma entrevista para falar sobre a própria dívida bilionária. Mas foi exatamente isso que Robert Kiyosaki, autor do livro best-seller "Pai Rico, Pai Pobre", fez ao receber a revista Vanity Fair em sua casa no Arizona. Aos 79 anos, o escritor confirmou ter uma dívida de US$ 1,2 bilhão.

Segundo a ex-mulher do autor e sócia nos negócios ligados à marca Rich Dad, Kim Kiyosaki, a cifra não representa uma dívida pessoal. Trata-se da soma do endividamento de um grupo de investidores imobiliários do qual Kiyosaki participa, ligado a cerca de 1.500 unidades de apartamentos.

"Temos muitos prédios de apartamentos com nossos parceiros", afirmou a empresária. Isso significa que os US$ 1,2 bilhão correspondem ao endividamento total dos empreendimentos imobiliários, e não ao que Kiyosaki deve pessoalmente.

Considerando a renda anual declarada pelo autor, de cerca de US$ 3 milhões, a estimativa é que a parcela da dívida atribuível a ele fique entre US$ 30 milhões e US$ 60 milhões.

"Ele adora dizer coisas que chocam", disse ela, sugerindo que o choque inicial funciona como uma isca para Kiyosaki explicar por que considera a dívida uma ferramenta legítima de acumulação de riqueza.

Por que Kiyosaki gosta da dívida

O raciocínio de Kiyosaki segue um modelo comum entre investidores imobiliários mais alavancados. Para ele, o tamanho da dívida importa menos do que a disposição dos bancos em continuar emprestando, algo que, de acordo com o autor, nunca foi um obstáculo.

Quando um imóvel valoriza, Kiyosaki contrai um novo empréstimo usando essa valorização como garantia e trata o valor captado quase como uma renda livre de impostos.

Cada investimento fica isolado dentro de uma LLC, uma empresa criada separadamente para aquele negócio. Assim, caso um empreendimento dê errado, os problemas ficam, em princípio, restritos àquela empresa, protegendo o restante do patrimônio.

Além dos imóveis, Kiyosaki diz faturar com petróleo, ouro e até gado Wagyu, embora não exatamente vendendo carne. Somando essas fontes, o executivo destacou receber cerca de US$ 250 mil por mês.

O livro que criou o guru financeiro

Publicado em 1997, o livro "Pai Rico, Pai Pobre" já ultrapassou 44 milhões de exemplares vendidos e foi traduzido para pelo menos 43 idiomas.

Ele apresenta dois modelos de vida financeira, com o "pai rico", que ensina investimentos e fluxo de caixa, e o "pai pobre", seu verdadeiro pai, Ralph Kiyosaki, associado ao caminho tradicional de estudar, conseguir um emprego estável e depender do salário.

O sucesso, porém, demorou a chegar. O empurrão definitivo veio depois que a mãe de uma produtora do programa de Oprah Winfrey leu o livro e o recomendou à filha. Após a participação de Kiyosaki no talk show, na primavera de 2000, as vendas dispararam.

Falência e processos da marca

Em 2008, Kiyosaki enfrentou uma disputa judicial com Sharon Lechter, coautora de "Pai Rico, Pai Pobre", pelos direitos sobre a obra. A batalha terminou com ele figurando como autor único do livro.

A empresa também respondeu a uma ação coletiva na Justiça americana. Ex-alunos alegavam que os cursos serviam para vender treinamentos e mentorias adicionais que podiam custar até US$ 64.899 por inscrito, segundo o processo, arquivado posteriormente por questões técnicas.

De piloto de combate a guru financeiro

Antes da fama, Kiyosaki serviu como fuzileiro naval e pilotou helicópteros de combate na Guerra do Vietnã. De volta ao Havaí, passou por uma fase de buscas espirituais. Mas ele considera que o encontro mais importante foi quando conheceu o inventor e filósofo R. Buckminster Fuller.

Questionado sobre seu propósito de vida, Kiyosaki respondeu que era ficar rico. Fuller rebateu ao afirmar que era "um desperdício de uma boa mente", complementando "vá e faça o que Deus quer que seja feito." Kiyosaki disse que a conversa redirecionou sua ambição para ensinar outras pessoas a prosperar financeiramente.

Antes de escrever "Pai Rico, Pai Pobre", ele e Kim comandavam a empresa de educação financeira Money and You, inspirada nas ideias de Fuller. O negócio ruiu em 1993, depois que uma emissora pública australiana associou os cursos a um culto.