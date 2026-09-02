O negócio de chá que dava prejuízo e agora faz ação disparar 8%

A operação de máquinas automáticas, que até o ano passado registrava prejuízo, ajudou a transformar o primeiro trimestre fiscal da japonesa Ito En em uma surpresa positiva para o mercado. As ações da fabricante do chá verde Oi Ocha subiram mais de 8% nesta quarta-feira, 2, após a divulgação dos resultados.

A companhia registrou lucro operacional de 10,2 bilhões de ienes ou US$ 63,7 milhões entre maio e julho, alta de 22% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado ficou bem acima dos 7,7 bilhões de ienes projetados pelo Citi.

No fechamento do pregão em Tóquio, os papéis (2593) encerraram o dia em alta de 8,70%, a 3.273 ienes japoneses.

A receita avançou 3,3%

O negócio das máquinas automáticas de venda foi responsável por mais da metade da diferença de 2,5 bilhões de ienes entre o lucro efetivamente registrado e a estimativa do Citi. A unidade alcançou margem operacional de 4%, enquanto o banco esperava um resultado negativo.

A virada veio após a Ito En integrar, em maio, suas operações relacionadas às máquinas de venda automática. A medida teve como objetivo melhorar a eficiência e a rentabilidade do negócio.

Para o Citi, a evolução da unidade foi um dos principais pontos positivos do balanço. A instituição destacou que o negócio vinha dando prejuízo até o ano passado e considerou sua rentabilidade no trimestre "impressionante".

O período também favoreceu a companhia, porque, de maio a julho, a demanda por bebidas não alcoólicas costuma atingir seu pico, segundo informações da CNBC.

Mesmo com custos maiores, chá sustenta resultado

O negócio principal da Ito En também apresentou avanço, e o lucro operacional do segmento de folhas de chá e bebidas cresceu 23,5%, para 8,99 bilhões de ienes, enquanto as vendas aumentaram 2,7%.

A companhia conseguiu ampliar a rentabilidade mesmo diante do aumento dos custos, com a redução das despesas promocionais e a depreciação ajudando a compensar a pressão provocada pela alta dos preços das matérias-primas e das folhas de chá.

Esse cenário contrariou a expectativa anterior do Citi, que projetava queda do lucro operacional por causa dos custos maiores e das despesas relacionadas à operação de máquinas de venda.

Expansão internacional no radar

Além da melhora operacional no Japão, a Ito En pretende ampliar sua presença no exterior. A companhia quer passar dos atuais 52 países e regiões para mais de 60 até o ano fiscal encerrado em abril de 2029.

A marca Oi Ocha é comercializada globalmente com o astro do beisebol Shohei Ohtani como garoto-propaganda. De acordo com a empresa, os volumes de bebidas e sachês de chá estão crescendo nos mercados internacionais onde já atua.

No Japão, a Ito En manteve em 2025 a liderança no mercado de bebidas de chá verde. A companhia afirma ainda responder por cerca de 25% do volume de transações de chá bruto no país.