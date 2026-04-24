Após indicar novo CEO, Apple prepara 6 novas categorias de produtos

A Apple trabalha em seis novas categorias de produtos que devem marcar sua próxima fase de expansão em hardware. Entre os projetos estão um display para casa inteligente, câmeras de segurança, óculos inteligentes, AirPods com recursos de IA, um pingente vestível e um robô de mesa previsto para 2027.

Segundo o analista Mark Gurman, da Bloomberg, o produto mais próximo do lançamento é o chamado HomePad, nome informal usado para o novo display doméstico da empresa.

O aparelho deve ter tela sensível ao toque de cerca de sete polegadas, chip A18 e integração com Apple Intelligence, plataforma de inteligência artificial da companhia, além de uma nova versão da Siri. A expectativa atual é que o dispositivo seja apresentado no evento do iPhone 18, em setembro.

O HomePad e outros dispositivos para a casa, como uma nova Apple TV e um HomePod mini atualizado, já estariam armazenados à espera da conclusão da reformulação do software da assistente virtual. A dependência da nova Siri mostra como a estratégia de hardware passou a depender diretamente da execução da área de IA da empresa.

Outra aposta é a câmera de segurança doméstica, identificada internamente como J450. O produto deve funcionar com bateria, reconhecimento facial e sensores infravermelhos, servindo tanto para vigilância quanto para automação residencial, como desligar luzes em ambientes vazios ou acionar músicas específicas ao reconhecer um morador. A Apple também estuda ampliar essa linha com campainha com vídeo e até suporte a Face ID.

Wearables com IA e sucessão de liderança aceleram estratégia

Nos vestíveis, a empresa desenvolve uma 'estratégia tripla' com óculos inteligentes, AirPods com câmeras infravermelhas e um pingente de uso pessoal, um tipo de wearable, dispositivo vestível, voltado a quem não prefere fones nem óculos. A ideia é transformar esses produtos em 'olhos e ouvidos” da Siri, fornecendo contexto visual e ambiental ao iPhone e à nuvem.

Os óculos inteligentes, com codinome N50, são considerados o projeto mais avançado desse grupo. A Apple estaria testando ao menos quatro modelos de armação em acetato premium, com possível apresentação entre o fim de 2026 e o início de 2027. Já os AirPods com sensores visuais podem chegar ainda neste ano, enquanto o pingente e o robô de mesa — descrito como um iPad preso a um braço robótico giratório — seguem previstos para 2027.

Esse movimento acontece em paralelo à transição de comando da empresa. Gurman afirma que Tim Cook deve deixar o cargo de CEO em 1º de setembro, com John Ternus, atual chefe de engenharia de hardware e executivo com 25 anos de Apple, assumindo a liderança. Ternus já supervisiona parte da nova linha de produtos para casa e deve ter sua gestão medida pela capacidade de transformar essa expansão em crescimento real.