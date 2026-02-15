O YouTube revelou um aplicativo separado para usuários do headset Apple Vision Pro. Dois anos após o lançamento do aparelho de realidade mista da Apple, o YouTube abandona a estratégia de fazer os usuários utilizarem o navegador do aparelho para poder assistir a vídeos e finalmente investe em um aplicativo que funcione de forma integrada com o produto.

O app permite a reprodução de vídeos desde 3D 360 até VR180, nos formatos horizontal e vertical, e qualidade de até 8K para suportar a tecnologia embutida no Apple Vision Pro M5. A função 360º também foi adicionada para os fãs de experiências imersivas, mas vídeos podem permanecer na visão frontal para usuários que prefiram assistir sem muito movimento corporal ou visual.

YouTube se junta a Disney, HBO e mais

Com o aplicativo YouTube for visionOS, a função de baixar vídeos para assistir sem conexão à internet também é possível e os usuários podem interagir com a tela a partir de gestos corporais para comandar ações como avançar ou retroceder em vídeos.

Alternativas ao YouTube, como o Juno, passaram pelo ecossistema do headset da Apple de forma extraoficial para atender aos pedidos imediatos dos compradores nos meses seguintes ao lançamento do aparelho. O lançamento tardio de um app oficial, entretanto, é bem-vindo, já que serviços de streaming de vídeo como Disney+, HBO Max e Apple TV estão frequentemente entre os aplicativos mais populares do sistema.

O YouTube for visionOS pode ser baixado gratuitamente na loja virtual App Store. Direcionado a maiores de 13 anos, ele é compatível somente com os aparelhos Apple Vision Pro M5 ou Apple Vision Pro M2 que possuam visionOS 26.0 ou superior.