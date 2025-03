Apple prepara maior mudança no design do iPhone desde 2013

A Apple planeja lançar, ainda este ano, uma das maiores reformulações de software de sua história. Segundo fontes próximas ao projeto, a empresa pretende redesenhar a interface do iPhone, iPad e Mac, tornando os sistemas mais coerentes entre si e simplificando a navegação.

A atualização incluirá mudanças no visual de ícones, menus, aplicativos, janelas e botões do sistema. O novo design será inspirado no visionOS, sistema do Apple Vision Pro, o que indica um layout mais fluido e tridimensional.

A Apple espera que essa reformulação ajude a impulsionar suas vendas, que desaceleraram após o pico de demanda na pandemia. No último trimestre, as receitas da empresa voltaram a crescer, mas o iPhone teve um desempenho abaixo do esperado nas festas de fim de ano.

A maior mudança no iOS desde 2013

As novidades serão apresentadas na WWDC 2025, conferência de desenvolvedores da Apple, e farão parte do iOS 19 e iPadOS 19 (codinome Luck) e do macOS 16 (Cheer). A empresa aposta que esse será o maior salto no design do Mac desde o macOS Big Sur, em 2020, e a maior reformulação do iPhone desde o iOS 7, lançado em 2013.

Apesar das mudanças, a Apple não pretende unificar seus sistemas operacionais, como algumas concorrentes fizeram. A empresa acredita que manter iOS e macOS separados permite criar experiências melhores para cada dispositivo e incentiva os consumidores a comprar ambos os produtos.

O visionOS, sistema do Apple Vision Pro, influenciou fortemente o novo design. Elementos como ícones circulares, janelas simplificadas, painéis translúcidos e efeitos de profundidade devem aparecer nos novos sistemas. No entanto, recursos específicos do Vision Pro, como gestos manuais para navegação, não devem ser incorporados ao iOS e macOS.

O desafio de mudar sem perder usuários

A reformulação do sistema operacional tornou-se uma prioridade dentro da Apple e envolve centenas de designers e engenheiros. A equipe de design de software, liderada por Alan Dye, trabalha para criar um visual mais moderno e coeso, ao mesmo tempo em que tenta evitar a resistência de usuários acostumados à interface atual.

Mudanças na interface do iPhone e do Mac costumam gerar reações mistas. Até mesmo pequenas alterações, como a reformulação do app Fotos no ano passado, foram alvo de reclamações. Com um redesenho completo do sistema, o risco de rejeição é muito maior.

A Apple não comentou oficialmente sobre o projeto, mas os novos sistemas devem ser anunciados em junho e lançados para o público entre setembro e outubro.