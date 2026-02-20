Mundo

Suprema Corte diz que tarifas de Trump são ilegais

Tribunal divulgou decisão sobre o caso nesta sexta-feira, 20

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exibe quadro de tarifas em 2 de abril de 2025 (Brendan Smialowski/AFP)

Rafael Balago
Repórter de internacional e economia

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12h16.

Última atualização em 20 de fevereiro de 2026 às 12h23.

Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta sexta-feira, 20, que as tarifas de importação aplicadas a dezenas de países, incluindo o Brasil, foram adotadas de forma irregular e que o presidente Donald Trump excedeu sua autoridade ao implementá-las.

Em uma decisão por 6 votos a 3, os juízes apontaram que as tarifas devem ser definidas pelo Congresso.

“O presidente reivindica o poder extraordinário de impor unilateralmente tarifas de valor, duração e alcance ilimitados”, diz a sentença, assinada pelo juiz John Roberts, em nome do tribunal.

“Considerando a amplitude, o histórico e o contexto constitucional dessa autoridade reivindicada, ele deve identificar uma autorização clara do Congresso para exercê-la", afirma.

A decisão da Suprema Corte deverá levar o governo a retirar as tarifas, mas ainda não está claro como isso será feito na prática. Até a publicação desta reportagem, a Casa Branca ainda não havia se pronunciado.

A sentença também abre espaço para que as tarifas já aplicadas desde o ano passado possam ser revistas.

