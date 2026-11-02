Vale estudar? Pesquisas apontam salários até 17% maiores para quem participa de formação continuada

Voltar a estudar depois de ingressar no mercado de trabalho pode representar um investimento significativo de tempo e dinheiro.

A expectativa de conseguir uma promoção ou um salário maior costuma pesar nessa decisão, mas pesquisas mostram que o retorno financeiro da qualificação depende de fatores que vão além da conclusão de um curso.

Um estudo publicado em 2024 na revista científica British Journal of Industrial Relations identificou uma vantagem salarial próxima de 17% entre trabalhadores que concluíram uma formação profissional adicional na Noruega.

O resultado oferece uma referência para discutir os benefícios da educação continuada, especialmente diante das mudanças nas competências exigidas pela inteligência artificial.

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Como funciona a tendê ncia ao aumento salarial ?

Conduzida pelo pesquisador Fredrik B. Kostøl, da Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, a pesquisa analisou registros de trabalhadores em tempo integral entre 2004 e 2019.

O estudo identificou um ganho salarial estimado de 16,8% após a conclusão de uma formação profissional de nível superior entre trabalhadores de empresas não sindicalizadas.

O resultado veio acompanhado de um custo: durante os estudos, a remuneração anual desses profissionais apresentou redução estimada de 16,4%.

Nas empresas sindicalizadas, a perda de rendimento durante a formação foi menor, assim como o ganho salarial posterior.

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Por que a qualificação pode influenciar a remuneração?

A relação entre educação e salário aparece em diferentes levantamentos internacionais.

Segundo o relatório Education at a Glance 2025, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), trabalhadores com formação superior de curta duração recebem, em média, 17% mais do que aqueles cuja maior escolaridade é o ensino médio, nos países analisados.

A valorização de determinadas competências depende da demanda das empresas, da experiência do trabalhador e das possibilidades de assumir funções mais bem remuneradas.

Como a inteligência artificial entra nessa discussão?

A adoção de IA amplia a necessidade de atualização em atividades que envolvem análise de dados, automação e produção de conteúdo.

Profissionais de diferentes áreas podem buscar conhecimentos em ferramentas como ChatGPT, Microsoft Copilot e Power BI, conforme as exigências de suas funções.

A formação deve acompanhar objetivos concretos. Aprender a automatizar relatórios, analisar bases de dados ou avaliar resultados produzidos por IA pode ajudar a desenvolver competências aplicáveis ao trabalho.

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