Paralisação nos EUA é a mais longa da história. Como fica Wall Street?

O shutdown do governo dos Estados Unidos atingiu a marca de 36 dias nesta quarta-feira, 5, se tornando o mais longo da história dos Estados Unidos. E a dúvida que surge é se os mercados que, no começo, não sentiram os impactos da paralisação com tanta força, mudarão de percepção com os dias passando cada vez mais rápido — e sem uma previsão sobre quando, de fato, o Congresso voltará a funcionar.

Com as agências federais paralisadas, investidores e autoridades monetárias estão sem acesso a informações cruciais. O Federal Reserve (Fed) já realizou uma reunião de política monetária sem os dados habituais de emprego e inflação.

“Infelizmente, a frequência das pesquisas faz com que recebam mais atenção do que merecem. Sem dados oficiais, há uma tentação de dizer: ‘Vamos usar esse número impreciso porque não há números precisos disponíveis’”, afirmou Paul Donovan, economista-chefe do UBS, ao Yahoo Finance.

Na ausência do relatório de empregos de outubro, o mercado deve focar com mais intensidade no levantamento da ADP, esperado para esta quarta.

Jim Reid, do Deutsche Bank, indicou que a expectativa é de criação de 50 mil vagas, frente a uma perda de 32 mil no dado anterior, segundo a Fortune. “Se não fosse pela paralisação do governo, estaríamos aguardando ansiosamente o relatório de empregos dos EUA de outubro na sexta-feira.

Mas, considerando que não teremos acesso aos dados do governo, é provável que haja uma atenção desproporcional ao relatório da ADP sobre a folha de pagamento do setor privado na quarta-feira, especialmente à luz da coletiva de imprensa com tom agressivo do presidente [Jerome] Powell na semana passada", disse Reid.

Volatilidade cresce, mas mercado ainda sustenta ganhos

Mesmo com o cenário de incerteza, os principais índices de Wall Street permaneciam relativamente estáveis na manhã desta quarta-feira. Dow Jones Futuro tinha leve alta de 0,14%, enquanto o S&P 500 Futuro caia 0,07% e o Nasdaq Futuro operava em queda de 0,21%, puxado, principalmente, pelas ações de tecnologia e temores de uma possível bolha de inteligência artificial (IA).

Executivos de Wall Street alertaram para possíveis correções no mercado. Ted Pick, CEO do Morgan Stanley, afirmou, segundo a CNN, que é necessário “acolher a possibilidade de haver reduções de 10% a 15% que não sejam impulsionadas por colapsos macroeconômicos”.

David Solomon, presidente do Goldman Sachs, acrescentou ainda que "fatores podem mudar o sentimento do mercado". "Quando esses ciclos acontecem, as coisas podem se manter por um período. Mas existem fatores que mudam o sentimento do mercado e provocam quedas, ou alteram a perspectiva sobre a trajetória de crescimento, e nenhum de nós é inteligente o suficiente para prevê-los até que de fato ocorram", disse.

Jamie Dimon, do JPMorgan, foi ainda mais direto em suas falas, mencionando riscos fiscais, tensões geopolíticas e remilitarização global e temor sobre uma possível correção nos mercados financeiros. "Estou muito mais preocupado com isso do que com os outros", disse, segundo a BBC.

IA, bolhas e comparações com a era das ponto-com

Mas o shutdown nem parece tão preocupante se comparado à alta avaliação das empresas de tecnologia e temores de uma bolha. “Às vezes, vemos bolhas”, escreveu Michael Burry, gestor de fundos de hedge, na rede social X.

Ainda assim, analistas destacam que, ao contrário da bolha da internet no fim dos anos 1990, as empresas atuais são sustentadas por lucros sólidos e desempenho real.

O Citigroup estima que os investimentos em infraestrutura de IA devem ultrapassar US$ 2,8 trilhões até 2029. A OpenAI, por exemplo, assinou um contrato de sete anos com a Amazon no valor de US$ 38 bilhões. Já a Nvidia se tornou a primeira empresa a alcançar US$ 5 trilhões em valor de mercado.

O que diz a história sobre o shutdown?

Para entender o impacto das paralisações anteriores em Wall Street não é preciso ir tão longe assim.

Desde 1976, o S&P 500 acumulou desempenho médio de 0,1% durante os períodos de paralisação. Em 2013, por exemplo, o índice subiu 2,33% em meio a uma disputa acirrada sobre o orçamento. Entre 2018 e 2019, quando um shutdown iniciado em dezembro durou 35 dias, o índice disparou 10,07%.

A diferença agora está no escopo: esta é a primeira vez em que 100% dos gastos discricionários foram interrompidos, o que amplia o impacto econômico.

A ausência de dados oficiais dificulta a leitura de cenário pelo Federal Reserve e pelos investidores. Com o relatório de empregos de setembro ausente e novas divulgações paradas, analistas recorrem a fontes privadas — menos confiáveis e sujeitas a vieses estatísticos — para entender a situação da economia.

Segundo a Goldman Sachs, mesmo que o impasse termine nesta semana, o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre pode cair até 1,15 ponto percentual. O Escritório orçamentário do Congresso (CBO, em inglês) projeta queda de até dois pontos, com recuperação parcial após o fim da paralisação.

Apesar disso, o histórico sugere que os mercados tendem a se recuperar após a resolução das paralisações.

Depois do fim do último shutdown, há seis anos, o S&P 500 subiu 36% no intervalo de um ano. Desde 1980, o desempenho médio nos 12 meses seguintes a shutdowns foi de 16,95%.