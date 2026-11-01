13º salário de 2026: veja quando serão pagas a primeira e a segunda parcela

Com o início de novembro, muitos trabalhadores começam a contagem regressiva para receber o décimo terceiro salário de 2026. A primeira parcela deve ser paga até 30 de novembro, uma segunda-feira. Já a segunda, cujo prazo legal é 20 de dezembro, será depositada até o dia 18, uma sexta-feira.

A antecipação ocorre porque 20 de dezembro cai em um domingo. Pela legislação, o pagamento deve ser realizado até o último dia útil anterior ao prazo, sem possibilidade de adiamento para a segunda-feira seguinte.

Para quem recebe o benefício em duas etapas, as principais datas são:

Primeira parcela: até 30 de novembro de 2026

até 30 de novembro de 2026 Segunda parcela: até 18 de dezembro de 2026

Como funciona o pagamento do décimo terceiro?

De acordo com a legislação, o empregador pode antecipar a primeira parcela entre fevereiro e novembro. O valor corresponde a aproximadamente metade do salário, sem os descontos, que ficam concentrados na segunda parcela.

Já o segundo pagamento costuma ser menor, pois é nessa etapa que entram os descontos obrigatórios, como a contribuição previdenciária e o Imposto de Renda, quando aplicável.

Trabalhadores que receberam a antecipação do décimo terceiro durante as férias não terão direito a uma nova primeira parcela em novembro. O valor já pago será descontado do benefício no fim do ano.

Ainda assim, poderá haver uma diferença a receber em razão de reajuste salarial, remuneração variável ou mudança na quantidade de meses considerados no cálculo.

Quando os aposentados recebem o décimo terceiro?

Em 2026, o INSS antecipou o pagamento do abono anual para aposentados, pensionistas e demais beneficiários que já recebiam benefícios até abril. Os depósitos foram realizados em duas parcelas, nas folhas de pagamento de abril e maio.

Já os segurados que começaram a receber o benefício depois do período de antecipação terão o décimo terceiro pago em novembro, junto com a folha regular do mês, desde que tenham direito ao abono anual.

O décimo terceiro salário é devido aos titulares de benefícios previdenciários, como aposentadorias e pensões por morte. O abono também pode ser pago a segurados que recebem benefícios concedidos por legislação especial, quando houver previsão legal.