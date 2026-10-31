Poupança mantém R$ 1 trilhão mesmo com retiradas superiores aos depósitos

A poupança perdeu espaço entre os brasileiros, mas continua sendo a aplicação financeira mais utilizada do país. Neste sábado, 31, Dia Mundial da Poupança, especialistas destacam que guardar dinheiro é um primeiro passo importante, e que conhecer outras opções de investimento ajuda a planejar o futuro.

A caderneta mantinha saldo de R$ 1,006 trilhão em 23 de outubro de 2026, apesar de as retiradas terem superado os depósitos em R$ 11,8 bilhões desde o início do mês, segundo dados do Banco Central.

Segundo a 9ª edição do Raio X do Investidor Brasileiro, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), a poupança era utilizada ainda por 26% da população em 2022 e passou a 22% em 2025.

Mas ainda representa a escolha de 61% dos brasileiros que declaram ter algum investimento. A data busca, assim, incentivar o hábito de economizar e o planejamento financeiro, sendo criada em 1924, durante o 1º Congresso Internacional de Economia, na Itália.

Poupança lidera, apesar da perda de espaço

"A poupança continua sendo o principal instrumento financeiro utilizado pelos brasileiros, mas sua presença caiu. (...) Ao mesmo tempo, outros investimentos ganham espaço, refletindo uma ampliação gradual do repertório financeiro e a busca por alternativas com maior potencial de rentabilidade", de acordo com o superintendente de Sustentabilidade, Inovação e Educação da Anbima, Marcelo Billi.

Os dados de depósitos divulgados pelo Banco Central mostram que a caderneta mantinha saldo de, aproximadamente, R$ 1,006 trilhão em 23 de outubro de 2026. Entre os dias 1º e 23 daquele mês, as retiradas superaram os depósitos em R$ 11,8 bilhões.

O resultado é parcial e não corresponde ao fechamento de outubro. Além disso, ter acesso a serviços financeiros não significa necessariamente conseguir economizar, há uma dificuldade de formar uma reserva de emergência entre os brasileiros.

Guardar dinheiro ainda é um desafio

Em Ribeirão Preto (SP), o Sicoob Cooperac, cooperativa financeira fundada na cidade, informa que o saldo das aplicações em poupança de seus cooperados passou de R$ 2,11 milhões, em dezembro de 2017, para R$ 15,89 milhões, em setembro de 2026.

No mesmo período, o número de poupadores aumentou de 302 para 1.613. Os números são específicos da instituição e não permitem, isoladamente, comparações diretas com a participação nacional medida pela Anbima.

André Sousa, consultor de Investimentos e Previdência da Cooperac, relata mudanças nos hábitos de diferentes públicos. "Observamos um crescimento importante da participação feminina, o que demonstra uma preocupação cada vez maior com o planejamento financeiro e a construção de reservas."

"Entre as empresas, investir também faz parte de uma gestão financeira estratégica, permitindo organizar recursos e se preparar para necessidades e oportunidades futuras. O mais importante é entender que poupar é o primeiro passo, mas saber onde investir faz toda a diferença para alcançar os objetivos", acrescenta.

Educação financeira começa em casa

Já o diretor-presidente da Cooperac, Cesar Campez, ressalta que poupar é também um hábito a ser transmitido entre gerações. Há anos, ele faz depósitos às sextas-feiras para seus quatro netos como forma de estimular o planejamento desde a infância.

"Mais do que guardar dinheiro para os meus netos, quero ensinar a eles o valor de planejar o futuro. Acredito que a educação financeira começa dentro de casa, com pequenos exemplos e atitudes que se tornam hábitos", pontua Campez.

"Não importa o valor, mas a constância e a consciência de que poupar hoje é uma forma de construir oportunidades para amanhã", complementa o CEO.

Além da caderneta: como escolher onde investir

Reservar parte da renda e definir objetivos são atitudes importantes, mas a escolha da aplicação depende também do prazo, da rentabilidade, dos riscos e da facilidade de resgate. Veja aqui como organizar as finanças e avaliar os primeiros passos antes de começar a investir.

Afinal, não existe um único investimento ideal para todas as pessoas. "É importante diversificar a carteira, manter uma reserva de emergência em aplicações adequadas, com segurança e liquidez, e distribuir os demais recursos de acordo com os objetivos de curto, médio e longo prazo", conforme Sousa.

"Mais do que simplesmente guardar dinheiro, investir com planejamento é fazer com que os recursos trabalhem a favor dos nossos projetos e da nossa tranquilidade financeira”, finaliza.