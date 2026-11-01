Pé-de-Meia de novembro: veja calendário de pagamentos e quem tem direito

Repórter
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 16h30.
O pagamento do Pé-de-Meia de novembro será realizado entre os dias 23 e 30, conforme o mês de nascimento do estudante. Nesta rodada, os beneficiários elegíveis receberão a sétima parcela do Incentivo Frequência, benefício do Governo Federal destinado a alunos do ensino médio da rede pública que cumprem os critérios de participação no programa.
Os depósitos são feitos automaticamente em contas da Caixa Econômica Federal abertas em nome dos estudantes. Para receber a parcela, é necessário manter frequência escolar mínima de 80%.
Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) também podem receber valores do programa, conforme as regras específicas da modalidade.
O cronograma de pagamentos da sétima parcela do Incentivo Frequência é organizado de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. Confira as datas:
Além dos pagamentos regulares, o Ministério da Educação (MEC) poderá liberar valores retroativos para estudantes que tiveram informações corrigidas ou atualizadas pelas redes de ensino. Também poderão ocorrer eventuais repasses referentes à matrícula de 2026.
Criado pela Lei nº 14.818/2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro voltado a estudantes do ensino médio da rede pública e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
A iniciativa tem como objetivo estimular a permanência dos jovens na escola, incentivar a frequência às aulas e a aprovação nos anos letivos, além de reduzir a evasão escolar.
O benefício funciona como uma espécie de poupança educacional. Parte dos recursos pode ser utilizada durante os estudos, enquanto outra parcela fica reservada para saque após a conclusão do ensino médio.
Os valores variam de acordo com a modalidade de ensino e o cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo programa.
Ensino médio regular
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
Somando todos os incentivos, o estudante pode acumular até R$ 9.200 ao longo da trajetória escolar.
Para participar do programa, é necessário cumprir os critérios estabelecidos pelo Governo Federal. São eles:
As parcelas referentes à matrícula e à frequência ficam disponíveis conforme a realização dos depósitos.
Já os valores do Incentivo Conclusão e do Incentivo Enem permanecem retidos e só podem ser sacados após a conclusão do ensino médio, desde que o estudante cumpra todas as regras do programa.
Segundo o Governo Federal, mais de 7 milhões de estudantes já foram beneficiados pelo Pé-de-Meia desde a criação da iniciativa, que busca combater a evasão escolar no país.