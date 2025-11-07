Nasdaq tem pior semana desde abril; setor de IA preocupa investidores

O índice Nasdaq Composite fechou em baixa na sexta-feira, 7, encerrando sua pior semana desde abril, quando os mercados foram abalados pelas tarifas anunciadas no chamado “Dia da Libertação”, data em que o presidente dos EUA, Donald Trump, revelou sua nova política tarifária.

A queda foi impulsionada pelas preocupações dos investidores com as avaliações elevadas no setor de tecnologia, o que pressionou especialmente as ações de grandes companhias do setor.

As ações da Nvidia, fabricante de chips usados em aplicações de inteligência artificial, acumularam perdas de 11% na semana. A Microsoft caiu 4,7%, a Amazon recuou 6%, a Meta teve queda de 7,5%, enquanto a Alphabet, dona do Google, registrou desvalorização de 1,2%. Os papéis ligados à IA, como AMD, ARM Holdings, Lam Research e Marvell Technology também registraram quedas significativas.

O índice de referência com forte presença do setor de tecnologia recuou 0,2% na sexta-feira, fechando a semana com queda de 3%.

Também pesou sobre o índice a piora no sentimento das famílias americanas, com muitas temendo os efeitos econômicos da paralisação parcial do governo, que já dura um período recorde. Resultados preliminares de uma pesquisa da Universidade de Michigan sugerem que a confiança do consumidor caiu para níveis historicamente baixos.

Visão do mercado

Apesar do mau-humor, as ações se recuperaram das mínimas do dia depois que os democratas do Senado haviam apresentado uma nova proposta para encerrar a paralisação, mas que não foi aceita pelos republicanos. O Nasdaq chegou a cair 2% nesta sexta, atingindo sua mínima, sendo o único dos três principais índices dos EUA a permanecer em queda.

No início desta semana, o investidor de "A Grande Aposta", Michael Burry, divulgou apostas pessimistas em relação à Palantir e à Nvidia Corp., o que alimentou preocupações sobre avaliações inflacionadas e sobre a possibilidade de a alta das ações de tecnologia estar perdendo força.

Segundo o último relatório da Scion Asset Management, gestora de Burry, ele comprou opções de venda sobre 5 milhões de ações da Palantir, no valor aproximado de US$ 912 milhões, e 1 milhão de ações da Nvidia, avaliadas em cerca de US$ 187 milhões. Isso indica que Burry espera uma queda nos preços dessas ações.

Apesar do sucesso, muitos analistas já alertam para a valorização excessiva de empresas de IA, principalmente da Palantir, que está sendo negociada com um múltiplo de preço/lucro de mais de 300 vezes para 2025, segundo a FactSet.

A estratégia de Burry parece estar para o longo prazo, já que as opções de venda adquiridas têm vencimento até 2026. Esse movimento remete à sua histórica aposta contra o mercado de subprime em 2007, quando percebeu que o mercado demoraria para colapsar. Agora, ele aposta que o furor em torno da inteligência artificial pode estar próximo do seu pico.

“Considerando a euforia das avaliações, esta é uma correção saudável, mais um retorno à média do que uma condenação da narrativa da IA”, disse à Bloomberg Louis Navellier, diretor de investimentos da Navellier & Associates.