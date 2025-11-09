Mais de dois mil voos cancelados nos EUA em um dia; entenda

Mais de dois mil voos foram cancelados neste domingo, 9, nos Estados Unidos devido à escassez de controladores de tráfego aéreo, provocada pelo fechamento do governo federal, que já dura 40 dias.

Conforme o portal de monitoramento FlightAware, 2.225 voos foram cancelados ao longo do dia, e 7.522 sofreram atrasos.

Os aeroportos mais afetados são os de Atlanta, Newark, LaGuardia e o Internacional de Chicago.

As companhias Delta, SkyWest, Republic e American Airlines registraram o maior número de atrasos e cancelamentos.

Segundo a rede CNN, mais de 15 centros de controle em todo o país relataram escassez de controladores.

As áreas mais afetadas são Nova York, Washington D.C., Atlanta, Nashville, Dallas e Chicago.

A falta de pessoal levou o Departamento de Transportes a ordenar uma redução de até 10% no tráfego aéreo nacional, podendo o corte chegar a 20% se a situação não melhorar até a próxima semana, informou o governo.

O secretário de Transportes, Sean Duffy, alertou neste domingo que o cenário pode piorar quanto mais o fechamento do governo se prolongar, especialmente com a aproximação do feriado de Ação de Graças, celebrado na última quinta-feira de novembro.

Na sexta e no sábado, dias em que a redução do tráfego já havia sido aplicada, o número de voos cancelados ultrapassou mil.

Duffy também afirmou que o ritmo de afastamentos entre os controladores vem aumentando rapidamente.

Os controladores de tráfego aéreo são considerados trabalhadores essenciais — portanto, devem comparecer ao trabalho mesmo sem receber salário.

No entanto, cerca de 2.000 controladores já se afastaram de suas funções, alegando diversos motivos.

O secretário disse ainda que a situação deve piorar se o impasse não for resolvido até terça-feira, quando está previsto um novo pagamento aos controladores, que não será realizado se o governo continuar fechado.

O Senado permanece em sessão durante todo o fim de semana para tentar chegar a um acordo que encerre o fechamento mais longo da história dos Estados Unidos.