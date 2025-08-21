Investidor de 'A Grande Aposta' muda estratégia e aposta na alta de ações dos EUA

O gestor Michael Burry, conhecido por ter sua história mostrada no filme “A Grande Aposta” ao prever a crise imobiliária de 2008, alterou sua posição no mercado de ações no último trimestre.

Documentos regulatórios mostram que sua gestora, a Scion Asset Management, substituiu posições pessimistas por novas apostas na valorização de companhias listadas nos Estados Unidos.

No primeiro trimestre deste ano, Burry mantinha sete posições, incluindo opções de venda em empresas como Alibaba, JD.com e Nvidia, além de participação direta na Estée Lauder. A estratégia indicava expectativa de queda nesses papéis, principalmente em companhias de tecnologia com forte exposição à China.

Mudanças na carteira

Três meses depois, a carteira sofreu uma mudança relevante. No final de junho, a Scion registrou 15 posições, entre elas opções de compra e participações em empresas como Estée Lauder, Lululemon, além de compras em Alibaba, JD.com e VF Corporation.

A exposição em opções de compra alcançou US$ 522 milhões, contra US$ 186 milhões em opções de venda registradas anteriormente.

Peter Mallouk, CEO da Creative Planning, disse à Business Insider que a mudança sinaliza que Burry deixou de projetar quedas expressivas para apostar na continuidade da valorização do mercado. O índice S&P 500 acumulou alta superior a 28% desde abril e mais de 3% desde o fim de junho, alcançando novos recordes acima dos 6.400 pontos.

O movimento de Burry também foi comparado a sua estratégia de meados dos anos 2000, quando utilizou derivativos para se proteger da crise imobiliária e obteve retorno elevado com baixo custo inicial.