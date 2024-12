A Alphabet, empresa-mãe do Google, anunciou na segunda-feira, 9, um avanço significativo na computação quântica com o lançamento do chip Willow. Esse desenvolvimento elevou suas ações em até 6% no dia seguinte, adicionando cerca de US$ 136 bilhões (R$ 826 bilhões) ao valor de mercado da companhia.

De acordo com a Business Insider, o chip Willow demonstrou capacidade de realizar um teste de computação quântica em menos de cinco minutos, tarefa que levaria cerca de 10 septilhões de anos para os supercomputadores mais rápidos atualmente disponíveis. Esse marco posiciona a Alphabet como líder na corrida pela supremacia quântica, onde a tecnologia promete revolucionar setores como inteligência artificial, criptografia e otimização logística.

O aumento nas ações da Alphabet foi também influenciado por uma análise otimista divulgada pela Piper Sandler. O analista sênior Thomas Champion classificou a empresa como "top pick" para 2025, citando o impacto potencial de ferramentas de inteligência artificial como o Gemini, além do crescimento contínuo de serviços como Google Cloud e assinaturas do YouTube.

Champion destacou que 75% dos compradores de anúncios consultados em uma pesquisa recente acreditam que as ferramentas de IA da Alphabet serão disruptivas em 2025. Essa confiança reforça a visão de crescimento da empresa, que recebeu uma classificação "Overweight" da Piper Sandler, com um preço-alvo de US$ 210 por ação, representando um potencial de alta de 14%.

O anúncio também gerou repercussão além do mercado financeiro. Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, comentou nas redes sociais sobre a possibilidade de utilizar um "cluster quântico" no espaço, lançado pelo Starship da SpaceX, sinalizando interesse no avanço da tecnologia quântica.

Esse avanço marca uma das maiores conquistas tecnológicas da Alphabet e reafirma seu compromisso em liderar a próxima geração de tecnologias. A empresa agora se prepara para integrar esses avanços à sua estratégia de longo prazo, com o potencial de transformar indústrias e fortalecer sua posição no mercado.