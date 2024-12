Bilhões de anos em cinco minutos: Google anuncia avanço na computação quântica com novo chip

O Google informou na segunda-feira que superou uma barreira importante na computação quântica com uma nova geração de chips, resolvendo um problema de computação em cinco minutos. Um computador clássico levaria mais tempo do que a história do universo para resolver o exercício, segundo a empresa.

Segundo a Reuters, assim como outros gigantes da tecnologia, como Microsoft e IBM, Google está buscando a computação quântica porque ela promete velocidades muito mais rápidas do que os sistemas mais modernos de hoje. Embora o problema matemático resolvido pelo laboratório quântico da empresa em Santa Barbara, Califórnia, não tenha aplicações comerciais, o Google espera que os computadores quânticos um dia resolvam problemas na medicina, química de baterias e inteligência artificial que estão fora do alcance dos computadores de hoje.

Os resultados divulgados na segunda-feira vieram de um novo chip chamado Willow que tem 105 "qubits", que são os blocos de construção dos computadores quânticos. Os qubits são rápidos, mas propensos a erros, porque podem ser empurrados por algo tão pequeno quanto uma partícula subatômica de eventos no espaço sideral.

À medida que mais qubits são compactados em um chip, esses erros podem se somar e fazer com que o chip não seja melhor do que um chip de computador convencional. Então, desde a década de 1990, cientistas têm trabalhado na correção de erros.

Em um artigo publicado na revista Nature na segunda-feira, o Google disse que encontrou uma maneira de unir os qubits do chip Willow para que as taxas de erro diminuam conforme o número de qubits aumenta. A empresa também diz que pode corrigir erros em tempo real, um passo fundamental para tornar suas máquinas quânticas práticas.

Contestação

Em 2019, a IBM contestou a alegação de que o chip quântico do Google resolveu um problema que levaria 10.000 anos para um computador clássico, dizendo que o problema poderia ser resolvido em dois dias e meio usando diferentes suposições técnicas sobre um sistema clássico.

Em uma postagem na segunda-feira, o Google disse que levou algumas dessas preocupações em consideração em suas estimativas mais recentes. Mesmo nas condições mais ideais, o Google disse que um computador clássico ainda levaria um bilhão de anos para obter os mesmos resultados que seu chip mais novo.

Alguns dos rivais do Google estão produzindo chips com um número maior de qubits do que o Google, mas a empresa está focada em fazer os qubits mais confiáveis, disse Anthony Megrant, chefe do Google Quantum AI, em uma entrevista.

O Google fabricou seus chips anteriores em uma instalação na Universidade da Califórnia, Santa Barbara, mas construiu seu próprio QG para produzir seus chips Willow.