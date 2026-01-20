Trump pode escolher novo presidente do Fed na próxima semana, diz Bessent

Após meses de especulações e disputas políticas, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, está próximo de escolher o próximo presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent, nesta terça-feira, segundo a CNBC.

Trump reduziu a lista de candidatos a quatro nomes para suceder Jerome Powell, atual presidente do Conselho, e deve tomar uma decisão em breve, disse Bessent à CNBC durante entrevista no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça.

“Acho que o presidente tomará uma decisão talvez já na próxima semana”, declarou ele ao programa Squawk Box.

“Tivemos conversas substanciais sobre isso. Realizamos um processo que começou em setembro — com 11 candidatos muito fortes. Agora restam quatro candidatos. O presidente se reuniu pessoalmente com todos eles, e a decisão será dele.”

Quatro finalistas

Bessent não revelou os nomes dos quatro finalistas, embora comentários anteriores tenham citado um grupo de cinco, incluindo o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett; o ex-governador do Fed, Kevin Warsh; os atuais governadores Christopher Waller e Michelle Bowman; e o estrategista-chefe de renda fixa da BlackRock, Rick Rieder.

Os mercados de previsão têm apontado Hassett, Warsh e Waller como os mais prováveis, embora funcionários da Casa Branca tenham afirmado que Rieder também se reuniu com Trump e ganhou atenção. Recentemente, Warsh se tornou favorito para substituir Powell, com Rieder e Waller na sequência, após Trump ter comentado que preferiria que Hassett permanecesse em sua função atual.

Bessent liderou o processo de seleção, mas não indicou preferência pessoal.

Críticas a Powell

Autoridades da Casa Branca, incluindo Trump e o secretário do Tesouro, têm criticado Powell tanto pela condução da política monetária e definição das taxas de juros quanto pela gestão interna do Fed. Entre os episódios recentes, Powell foi intimado pelo Departamento de Justiça sobre o projeto de reforma da sede da instituição.

Trump nomeou Powell em 2017, e o ex-presidente Joe Biden reconduziu-o ao cargo.

“Olha, eu acho que a independência da política monetária do Fed é muito importante. Acho que muitos dos problemas em torno dessa independência estão sendo criados por outras coisas que estão acontecendo”, disse Bessent.

“Sob a supervisão do presidente Powell, entre quatro e seis governadores e presidentes tiveram que renunciar por questões éticas. Isso em um total de 19. Se isso acontecesse em uma empresa de Wall Street, o CEO seria demitido.”

Diversos funcionários do Fed, incluindo recentemente a governadora Adriana Kugler, se aposentaram ou renunciaram após violarem diretrizes éticas sobre investimentos.

“A independência não significa falta de responsabilidade. O Fed tem uma obrigação especial para com o povo americano porque influencia suas vidas”, afirmou Bessent.

Embora o mandato de Powell como presidente termine em maio, ele poderá permanecer como governador até 2028.