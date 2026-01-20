Crise da Enel acende alerta sobre aposentadoria de funcionários

Para além da falta de luz, os problemas operacionais da Enel podem ter reflexos sobre aposentados. A companhia italiana, que comprou a antiga Eletropaulo, em 2018, é uma das patrocinadoras de planos de previdência complementar administrados pela Vivest, maior entidade privada fechada do país, com R$ 44 bilhões sob gestão.

Planos vinculados à empresa de energia respondem por cerca de 25% dos recursos sob gestão do fundo, o que tem elevado a atenção do mercado.

Um dos planos em questão oferecia aos ex-funcionários uma aposentadoria vitalícia — ou seja, o pagamento de um benefício mensal até o fim da vida. Caso o patrocínio acabe, o aporte de recursos chegaria ao fim, e os aposentados perderiam o vínculo com o plano original.

A reportagem da EXAME apurou que a própria Enel vem tentando retirar o patrocínio do plano de previdência desde 2021. Na época, a companhia utilizou como argumento a “insustentabilidade” financeira do plano, oferecendo alternativas — como a migração voluntária para outro modelo não vitalício. O número de adesões foi baixo e os aposentados se manifestaram para impedir a migração e o fim do patrocínio.

Em abril de 2024, a Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) negou o recurso da Vivest e Enel, arquivando o processo administrativo e mantendo a situação atual para os beneficiários.

Fim da concessão da Enel?

Desde 2019, ano em que assumiu a concessão de energia em 23 cidades na região metropolitana de São Paulo mais a capital, a Enel soma nove multas. A mais recente, aplicada pelo Procon-SP, é de R$ 14 milhões por falhas no fornecimento de energia elétrica.

No final de 2025, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), se reuniram para pedir a extinção do contrato com a Enel.

“Recentemente, com esses problemas operacionais, começou-se a falar de não renovação da concessão, se falou até em caducidade. Esse é o tipo de preocupação que temos hoje: dependendo do que acontecer com a Enel, como fica o plano”, diz Walter Mendes, presidente da Vivest.

Entretanto, a discussão é mais profunda. Quem decide o fim da concessão é a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Nem o governo municipal nem o estadual têm poderes para tal movimento, que exige uma série de burocracias por parte da Agência.

“A gente espera que, havendo a mudança que for, seja outra concessão, ou seja vender o controle, é que se preste atenção nos compromissos que ela ainda tem com o plano de previdência. A companhia tem que dar uma continuidade ao patrocínio”, pontua Mendes.

Por outro lado, segundo o executivo, as questões relacionadas às dívidas não preocupam. Nos últimos dois anos, a Enel se capitalizou e pagou antecipadamente suas dívidas, o que é muito favorável para o plano.

“Em relação às dívidas, contamos com garantias bancárias. O passado não nos preocupa. Nossa atenção está voltada para o futuro. E esperamos que qualquer solução leve em conta os direitos dos participantes”, afirma.

Ele conclui que, no momento, não há clareza sobre o que vai acontecer. "Esperamos que ela continue normalmente, que seja renovada a concessão, porque para gente seria a melhor situação".

Em resposta às movimentações do ano passado, executivos da Enel informaram ao Ministério de Minas e Energia (MME) que a empresa não pretende vender o controle da concessão de distribuição de energia em São Paulo.