A volta do 'TACO trade' após a trégua no Estreito de Ormuz

O anúncio de um cessar-fogo bilateral de duas semanas entre Estados Unidos, Irã e aliados, na terça-feira, 7, reverteu a escalada recente nos mercados globais. Após ameaças de ataque à infraestrutura iraniana até às 21h, no horário de Brasília, de ontem, o presidente Donald Trump recuou, provocando forte queda no petróleo e alta nas bolsas — movimento que reforça o padrão conhecido como "TACO trade".

Na noite do anúncio, os contratos futuros reagiram de forma imediata, com investidores recompondo posições em ativos de risco após dias de aversão elevada.

Os preços do petróleo recuaram para abaixo de US$ 100 por barril, eliminando parte do chamado “prêmio de guerra”, embora ainda permaneçam cerca de 50% acima dos níveis pré-conflito, próximos de US$ 70.

A queda reflete a retirada de um risco imediato de interrupção no fornecimento global, especialmente após a sinalização de reabertura do Estreito de Ormuz, responsável por cerca de 20% do fluxo mundial de petróleo. Durante o pico da tensão, os preços chegaram a ultrapassar US$ 110 por barril, incorporando expectativas de escassez e danos à infraestrutura energética na região.

Com o cessar-fogo, parte desse prêmio foi rapidamente desfeito. Ainda assim, o patamar atual indica que o mercado continua precificando incertezas relevantes, como a fragilidade do acordo e os possíveis impactos duradouros sobre a produção e logística de energia no Oriente Médio.

O movimento também evidencia a dinâmica típica do TACO trade: a escalada retórica inicial gera pânico e eleva commodities estratégicas, enquanto o recuo político posterior provoca correção abrupta e recuperação dos mercados acionários.

O que é o TACO trade

O TACO trade (sigla para Trump Always Chickens Out) descreve uma estratégia adotada por investidores que identificaram um padrão recorrente na atuação de Trump. O movimento consiste em ameaças iniciais agressivas, que elevam a aversão ao risco, seguidas por recuos que impulsionam ativos de risco.

A dinâmica ganhou força em 2025, durante episódios de escalada tarifária e tensões comerciais. Na prática, o padrão se repete: anúncios de tarifas, sanções ou ações militares elevam commodities como petróleo e pressionam ações; posteriormente, o recuo político gera alívio e recuperação dos mercados.

Segundo relatos de mercado e análises publicadas por instituições financeiras, traders passaram a antecipar esse comportamento. O resultado foi a consolidação de estratégias baseadas no ciclo de “choque e recuo”, com ganhos táticos em renda variável e commodities.

O episódio do Irã

A guerra envolvendo o Irã, iniciada em fevereiro de 2026, elevou significativamente a volatilidade global. O conflito incluiu danos à infraestrutura energética e o bloqueio do Estreito de Ormuz, responsável por cerca de 20% do fluxo global de petróleo.

Horas antes do anúncio desta segunda-feira, Trump afirmou que “uma civilização inteira morreria esta noite”, em referência à possibilidade de ataques diretos. O prazo estabelecido para um acordo expiraria às 20h (ET).

A trégua anunciada prevê a reabertura do estreito como condição central. A mediação envolveu atores regionais, incluindo o Paquistão, e foi confirmada por representantes do Irã e de Israel.

A decisão interrompeu, ao menos temporariamente, a escalada militar e reduziu o risco imediato de interrupções adicionais no fornecimento global de energia.

Impactos econômicos imediatos

A queda do petróleo tem implicações diretas para a inflação global. Com a redução dos preços da energia, diminui a pressão sobre bancos centrais como o Federal Reserve (Fed) e o Banco Central Europeu (BCE), que vinham enfrentando desafios para controlar preços em meio ao choque energético.

No mercado cambial, o movimento foi de enfraquecimento do dólar como ativo de proteção. Moedas como a coroa sueca (SEK) e o dólar neozelandês (NZD) avançaram, enquanto outras, como a coroa norueguesa (NOK) e a libra esterlina (GBP), registraram queda.

O Reino Unido aparece como um dos mais vulneráveis. Indicadores recentes mostram atividade econômica fraca, inflação de alimentos entre 9% e 10% e retração de cerca de 20% no mercado de hipotecas — fatores que ampliam a sensibilidade a choques externos.

Análise de especialistas

Para analistas do banco japonês MUFG, o movimento recente confirma o padrão do TACO trade, mas não elimina os riscos estruturais.

Em relatório, os estrategistas Michael Wan e Derek Halpenny afirmam que o acordo “permanece instável” e que a volatilidade deve continuar elevada. Segundo eles, há incertezas sobre o comportamento de atores regionais, incluindo Irã, Israel e grupos no Líbano.

Os analistas também destacam que os danos à infraestrutura energética podem ter efeitos duradouros, limitando a normalização plena dos preços no curto prazo.

Riscos à frente

Apesar do alívio imediato, o cessar-fogo é considerado frágil. O plano iraniano de dez pontos ainda depende de implementação e monitoramento, enquanto indicadores de oferta, como os estoques divulgados por API e EIA, seguem no radar dos investidores.

A atuação da Opep+ e a evolução das negociações diplomáticas também serão determinantes para a trajetória do mercado de energia.

A sustentabilidade do cessar-fogo, o comportamento do mercado de energia e a reação dos agentes globais serão determinantes para a trajetória dos ativos.

O episódio reforça a lógica do TACO trade, com mercados reagindo rapidamente ao recuo político após uma escalada retórica. Ao mesmo tempo, a guerra com o Irã expõe os limites dessa dinâmica, com riscos geopolíticos persistentes.

A volatilidade permanece elevada, e a trajetória dos ativos dependerá da evolução concreta do cessar-fogo e do equilíbrio entre oferta e demanda no mercado de energia.