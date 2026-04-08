Trégua da guerra no Irã muda rumo do mercado e impulsiona ouro até 3%

O ouro, considerado um ativo de segurança em momentos de crise, subiu até 3% nesta quarta-feira, 8, após os Estados Unidos (EUA) anunciarem um cessar-fogo temporário de duas semanas com o Irã.

O ouro à vista subiu 2,5%, a US$ 4.819,52 por onça, mas atingiu um pico de 3% mais cedo — o nível mais alto desde o dia 19 de março, segundo dados consultados pela Reuters.

Já os contratos futuros do metal para entrega em junho tiveram alta de 3,4%, para US$ 4.845,30 por onça.

Os mercados reavaliaram os riscos de curto prazo com a decisão, a qual trouxe alívio em relação aos temores de inflação envolvendo o setor de energia, que enfrentava alta dos preços do petróleo desde que o conflito iniciou, no fim de fevereiro.

O Irã concordou em reabrir, por enquanto, o Estreito de Ormuz. A rota é responsável por cerca de 20% do fluxo de petróleo do mundo.

Cautela permanece

Apesar do aumento no preço do metal, o ouro acumula queda de mais de 8% desde o início da guerra apesar de ter iniciado 2026 em alta.

O trader independente Tai Wong apontou à Reuters que US$ 4.930 e US$ 5.000 funcionam como resistências importantes.

A alta dos preços do petróleo decorrente do fechamento do Estreito de Ormuz até então também aumentava a pressão sobre a inflação, complicando decisões de juros dos bancos centrais.

Em cenários de taxas elevadas, o ouro tende a perder apelo, já que não gera rendimento direto, de acordo com fontes ouvidas pela agência.

Já a prata deve observar a faixa de US$ 80 a US$ 81 como nível-chave para novas movimentações.

Outros metais hoje

Prata à vista: +5,8%, US$ 77,16/oz

Platina: +4%, US$ 2.036,30/oz

Paládio: +4,6%, US$ 1.537,75/oz

Trégua na guerra

O anúncio de suspensão dos bombardeios por duas semanas envolvendo EUA, Israel e Irã surpreendeu o mercado, que aguardava pelo pior com duras ameaças do presidente estadunidense Donald Trump.

O chefe global de mercados institucionais da ABC Refinary, Nicholas Frappell, pontuou à Reuters que "muitos esperavam uma escalada, mas a trégua alterou a expectativa, beneficiando o ouro."

Teerã concordou com dez pontos de uma proposta considerada viável advinda dos EUA. Conversas entre os países começarão em 10 de abril, mas o Irã ressaltou que isso não significa o fim do conflito.

Investidores esperam pelos próximos passos e também pela ata da reunião de março do banco central dos EUA, Federal Reserve (Fed), a qual pode influenciar a direção do mercado e dos metais.