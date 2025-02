Ibovespa recua atento ao mercado externo e com baixa liquidez no Carnaval

O Ibovespa, principal indicador da bolsa, operava em queda de 0,42% nesta desta sexta-feira, 28. O índice deve operar com menor liquidez na véspera do feriado de Carnaval. Na próxima segunda e terça-feira, 3 e 4 de março, a B3 estará fechada. Na Quarta-Feira de Cinzas, a bolsa volta funcionar às 13h.

No radar dos investidores estão os dados de inflação do Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos teve um leve aumento em janeiro, enquanto as preocupações com os planos tarifários do presidente Donald Trump continuam crescendo. Segundo um relatório do Departamento de Comércio, divulgado na sexta-feira, o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), medida preferida do Federal Reserve, avançou 0,3% no mês e acumulou alta de 2,5% em 12 meses.

Fed monitora núcleo da inflação

Desconsiderando os preços de alimentos e energia, o PCE principal também subiu 0,3% no mês, chegando a 2,6% ao ano. Esse indicador é acompanhado de perto pelo Federal Reserve, pois é considerado um reflexo mais preciso das tendências inflacionárias de longo prazo.

Impacto sobre a política monetária

Os dados divulgados ficaram em linha com as projeções da Dow Jones, o que sugere que o banco central americano deve manter sua postura de cautela antes de qualquer decisão sobre taxas de juros. Por enquanto, o cenário não exige mudanças imediatas na política monetária do Fed.

Tarifas Estados Unidos

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou aos holofotes ao confirmar, na quinta-feira, 27, que as tarifas de 25% sobre o México e o Canadá passam a valer a partir do dia 4 de março. Já China enfrentará um acréscimo de 10% sobre os 10% já anunciados no início do mês.

Eletrobras

Os papéis da Eletrobras (ELET3; ELETR6) operavam em alta de 5,50% e 4,80%, respectivamente. A Eletrobras e a União concluíram nesta quinta-feira o acordo com o Supremo Tribunal Federal (STF) pelo fim da ação judicial sobre a participação do governo federal no Conselho de Administração após a privatização da companhia.

A ação questionava a vedação aos acionistas da companhia de exercerem seus votos em número superior a 10% da quantidade de ações do capital votante da empresa.

Após o acordo, as negociações ainda precisam ser validadas em assembleia de acionistas e homologadas pelo STF. Segundo a assessoria de imprensa da Eletrobras, o acordo prevê que a União poderá indicar 3 dos 10 integrantes do Conselho de Administração e 1 dos 5 representantes do Conselho Fiscal da empresa.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.