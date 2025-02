Vem para somar, diz Lula sobre indicação de Gleisi para ministra da articulação política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 28, que a nomeação de Gleisi Hoffmann (PT-PR) como ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República "vem para somar" no governo.

"A companheira e deputada federal @gleisi vai integrar o governo federal. Vem para somar na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, na interlocução do Executivo com o Legislativo e demais entes federados. O @padilhando assumirá o Ministério da Saúde. Bem-vinda e bom trabalho", escreveu em publicação no X, antigo Twitter.

Gleisi volta a assumir um cargo de ministra 11 anos após ter comandado a Casa Civil no governo Dilma Rousseff em 2011. Ela substituirá Alexandre Padilha, que deixou a pasta para assumir o Ministério da Saúde.

Eleita presidente nacional do PT em junho de 2017, quando ainda era senadora pelo Paraná (2011 a 2019), foi reeleita para o comando do partido em 2020.

Gleisi é considerada uma aliada fiel do presidente e comandou o PT durante o impeachment da ex-presidente Dilma e a prisão de Lula.

Advogada, formada pela Faculdade de Direito de Curitiba, com especialização em Gestão de Organizações Públicas e Administração Financeira, Gleisi também foi secretária de Estado no Mato Grosso do Sul e secretária de Gestão Pública da Prefeitura de Londrina.

O anúncio da presidente do PT para a articulação política surpreendeu quem acompanha as movimentações de Lula na reforma ministerial. A expectativa inicial era de que ela assumisse a Secretaria-Geral da Presidência, reforçando as relações do governo com os movimentos sociais.

Presidente da Câmara deseja "pleno êxito" para Gleisi na nova função

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), disse, em publicação no X, que foi comunicado por Lula sobre a indicação de Gleisi e desejou "pleno êxito" na nova função para a deputada.

Motta afirmou que sempre teve boa relação com a futura ministra do SRI e que vai continuar o "diálogo permanente a favor do Brasil".

"Recebi ligação do Presidente @LulaOficial comunicando a indicação da deputada @gleisi para o cargo de Ministra das Relações Institucionais. Sempre tive boa relação com ela no parlamento. Desejo pleno êxito na nova função e continuaremos o diálogo permanente a favor do Brasil", afirmou.

Alcolumbre "deseja muito sucesso" para Gleisi

Na mesma linha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), disse, em nota, que deseja "muito sucesso nessa importante missão de dialogar com o Parlamento". Alcolumbre reafirmou o "compromisso em trabalho sempre em defesa do Brasil".

“Fui comunicado pelo presidente Lula sobre sua decisão em nomear a deputada federal Gleisi Hoffmann para o cargo de Ministra das Relações Institucionais. Desejo muito sucesso nessa importante missão de dialogar com o Parlamento. Em nome do Congresso Nacional, reafirmo nosso compromisso em trabalhar sempre em defesa do Brasil", afirmou.