Ibovespa fecha em alta, mas não recupera perdas recentes; dólar fica abaixo de R$ 5

A bolsa brasileira ensaiou uma recuperação nesta quarta-feira, 14, após o forte tombo da véspera, em um movimento puxado pela queda do dólar, alívio na curva de juros e melhora do humor externo. No fechamento da sessão, o Ibovespa encerrou o pregão com alta de 0,72% aos 178.365 pontos.

Para Alison Correia, analista de investimentos e cofundador da Dom Investimento, o movimento, no entanto, ainda está longe de representar uma retomada consistente do mercado, e os 200 mil pontos ainda é um sonho distante.

“Temos uma leve correção da queda de ontem, mas essa alta não significa nenhum otimismo, é uma recuperação mesmo. A alta das bolsas internacionais também colabora melhorando o clima aqui”, afirma.

Na sessão anterior, o mercado reagiu fortemente após o site Intercept Brasil divulgar que Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência pelo PL, negociou R$ 134 milhões com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, para financiar um filme sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O analista destaca que o mercado vinha acompanhando o avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas eleitorais e que o novo episódio aumentou a percepção de risco político.

“Desde o início do ano, o Flávio tem acelerado em relação às intenções de votos. Em várias pesquisas, inclusive, já sai na frente do Lula. Quando, de repente, estoura esse embrólio com um dos principais nomes da direita, a Bolsa despencou”, afirma.

Nesta quarta, porém, o cenário é de alívio parcial. O dólar recua, fechando com queda de 0,45% a R$ 4,986, após a forte alta da véspera, enquanto os juros futuros também devolvem parte da escalada registrada ontem. A melhora da curva beneficia especialmente empresas mais sensíveis ao crédito e ao consumo doméstico.

Entre os destaques positivos do pregão aparecem ações de varejistas e construtoras, como C&A (CEAB3), Lojas Renner (LREN3), MRV (MRVE3), Direcional (DIRR3) e Natura (NATU3), tradicionalmente favorecidas em cenários de juros mais baixos.

Em Wall Street, as bolsas avançaram na esteira de resultados corporativos: Dow Jones ganhou 0,75%, Nasdaq 0,88% subiu e S&P 500 teve alta de 0,77%.