O que é compliance e como funciona?

Para aqueles que planejam iniciar um negócio, provavelmente já se depararam com o termo “compliance” algumas vezes. Trata-se de uma área que nenhum empreendedor deve ignorar, não importa o tamanho.

No entanto, muitos proprietários de empresas ainda não sabem o que é compliance ou não têm certeza de como exatamente isso pode beneficiar seus negócios. Se você é um deles, este artigo irá ajudá-lo a aprender mais sobre o tema.

O que é compliance?

Em um sentido geral, compliance é seguir um conjunto de regras. Em outras palavras, para que o negócio opere legalmente, ele precisa estar em conformidade com os padrões, leis, regulamentos e conduta ética específicos do setor que se aplicam ao seu negócio.

Desse modo, o significado de compliance, tanto interna como externa, inclui políticas e procedimentos, bem como leis federais e estaduais, ajudando a empresa a prevenir e detectar violações de regras, protegendo sua organização de multas e ações judiciais.

Compliance externo

O compliance externo, também conhecido como conformidade regulamentar, refere-se à conformidade com regras, regulamentos e padrões do setor exigidos por lei.

Essas são diretrizes obrigatórias que as empresas devem seguir para permanecer no mercado. Por exemplo, registrar o nome de uma empresa é uma prática de compliance externo.

Compliance interno

O compliance interno, por outro lado, refere-se ao cumprimento das regras, acordos e códigos de conduta estabelecidos pelo negócio.

Portanto, ter seu próprio programa de compliance pode ajudar as empresas a evitar conflitos internos e manter altos padrões operacionais. A implementação de uma política de mídia social para seus funcionários é um ótimo exemplo de compliance interno.

Desse modo, além de entender o que significa compliance, também vale destacar o que é compliance nas empresas.

Qual é o objetivo do compliance empresarial?

O objetivo é proteger o negócio. É simples assim. Mas o retorno sobre o investimento pode ser substancial, ajudando a empresa a evitar desperdício, fraude, abuso, discriminação e outras práticas que interrompem as operações e colocam os negócios em risco.

O compliance empresarial integra todos os esforços de conformidade em toda a empresa, desde o gerenciamento de regulamentos externos e políticas internas até o treinamento abrangente de funcionários.

Ao garantir que todos os departamentos e funcionários trabalhem juntos para manter os padrões, há a redução de risco em relação a falhas catastróficas. Além disso, um compliance eficaz melhora a comunicação entre a liderança e os funcionários.

Por que o compliance é importante no mercado financeiro?

A concorrência de mercado, as expectativas regulatórias mais altas de justiça do cliente e a conformidade com as leis de mercado aplicáveis ​​representam desafios significativos para empresas de investimento, bancos e corretoras.

Neste ambiente desafiante do mercado financeiro, o cumprimento efetivo do mercado, dos requisitos regulamentares e das melhores práticas de compliance tornou-se um determinante particular do desempenho e estabilidade dos mercados financeiros e das empresas.

Em resumo, os clientes buscam cada vez mais empresas que possuam foco na melhoria da conformidade, forte governança e gestão de riscos financeiros. Que juntos formam sua reputação, ajudando a aumentar o mercado-alvo.

Em suma, à medida que os negócios mudam rapidamente, o mesmo acontece com a abordagem de compliance.

Fazendo com que os programas e estratégias de treinamento de compliance se tornem mais abrangentes e inteligentes, gerenciando processos de conformidade, reduzindo custos e aprimorando a confiabilidade e experiência do público.



