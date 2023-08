Finanças pessoais: o que é, importância, livros, cursos, dicas

No mundo dinâmico de hoje, cuidar das finanças pessoais se tornou uma habilidade essencial para uma vida financeiramente saudável e equilibrada. Gerir eficazmente o dinheiro não se trata apenas de números e cálculos complexos, mas sim de tomar decisões conscientes que influenciam diretamente nosso bem-estar financeiro.

Descubra como é possível tomar decisões financeiras informadas, evitar gastos desnecessários, eliminar dívidas, organizar o orçamento familiar e mais!

O que são finanças pessoais?

Finanças pessoais são o conjunto de práticas e habilidades relacionadas à gestão do dinheiro e recursos financeiros de um indivíduo ou família. Envolve o controle das receitas e despesas, o estabelecimento de metas financeiras, a elaboração de orçamentos, o planejamento para aposentadoria e a criação de reservas de emergência.

Além disso, as finanças pessoais incluem a compreensão de conceitos como poupança, investimentos, seguros e crédito.

O objetivo é alcançar o controle financeiro, manter os boletos em dia, realizar objetivos de curto e longo prazo e garantir a segurança financeira ao longo da vida.

Para que servem as finanças pessoais?

As práticas de controle financeiro servem para ajudar indivíduos a gerenciarem efetivamente seus recursos financeiros, evitando endividamento excessivo e garantindo uma base financeira sólida.

Por exemplo: é possível emitir boletos digitais e pagar diretamente no celular para evitar atrasar o pagamento e pagar multa.

Além disso, as finanças pessoais permitem o estabelecimento de metas financeiras realistas e a criação de um planejamento financeiro estratégico para alcançá-las.

Através da educação financeira, as pessoas podem aprender a poupar e a investir de forma inteligente, maximizando o potencial de crescimento de seu patrimônio.

Essas práticas também proporcionam maior segurança e tranquilidade, permitindo enfrentar imprevistos com uma reserva de emergência.

7 passos para organizar as finanças pessoais

Com os passos abaixo, é possível cuidar de seu dinheiro de maneira simples e prática.

1. Realize um diagnóstico financeiro

O primeiro passo para organizar suas finanças é fazer um diagnóstico completo de sua situação financeira atual. Liste todas as suas receitas, despesas fixas e variáveis, dívidas e investimentos. Assim, é possível verificar melhorias.

2. Estabeleça metas financeiras claras

Defina metas financeiras realistas e específicas. Determine objetivos de curto, médio e longo prazo, como economizar para uma viagem, quitar dívidas, criar uma reserva de emergência ou investir em um negócio próprio.

3. Crie um orçamento detalhado

Elabore um orçamento detalhado, alocando suas receitas para despesas essenciais, investimentos e lazer. Priorize itens importantes, evitando gastos supérfluos.

Acompanhe suas despesas mensais para garantir que você esteja aderindo ao orçamento e faça ajustes conforme necessário. É possível deixar as contas no débito automático para evitar multas, por exemplo.

4. Elimine dívidas prioritárias

Reduza o peso das dívidas mais onerosas primeiro. Concentre-se em quitar empréstimos com taxas de juro elevadas, como cartões de crédito e empréstimos pessoais. Isso liberará recursos para outras metas financeiras.

5. Crie uma reserva de emergência

Ter uma reserva de emergência é essencial para lidar com imprevistos, como despesas médicas inesperadas ou perda de emprego.

Reserve de três a seis meses de despesas em uma conta separada de fácil acesso, dependendo de sua realidade (empreendedor, trabalhador CLT, concursado etc.).

6. Invista com inteligência

Aproveite o poder dos investimentos para fazer seu dinheiro crescer ao longo do tempo. Pesquise sobre opções de investimento adequadas ao seu perfil de risco, como ações, títulos, ETFs e outros.

7. Eduque-se financeiramente

A educação financeira é um componente fundamental para o sucesso financeiro. Leia livros, participe de cursos e busque conhecimento sobre o tema.

Desde coisas simples, como aprender a pagar boleto, até operações mais complexas, como amortização de imóvel, quanto mais você aprender sobre finanças pessoais, mais preparado estará para tomar decisões financeiras informadas e inteligentes.

5 cursos de finanças pessoais

Com a internet, é possível aprender muito sobre o cuidado com o dinheiro. Hoje em dia, existem vários cursos gratuitos e de qualidade sobre o tema.

1. Trilha Financeira – Serasa

Com sete módulos sobre finanças pessoais, a trilha abrange temas desde a organização de gastos até a proteção contra fraudes, oferecendo conhecimentos essenciais.

2. Como Gastar Conscientemente – Fundação Getulio Vargas (FGV)

Ministrado pela FGV, o curso aborda o consumo consciente e ensina a distinguir "necessidades" e "desejos" para controlar as finanças de forma inteligente.

3. Como Organizar o Orçamento Familiar – Fundação Getulio Vargas (FGV)

Voltado para planejamento financeiro e enfrentamento de endividamento, o curso da FGV ajuda a organizar o orçamento familiar e lidar com crises financeiras.

4. Gestão Financeira – Sebrae

Destinado a microempresas, pequenos negócios e artesãos, o curso do Sebrae foca a gestão financeira dos negócios e a criação de rotinas organizadas através do planejamento financeiro, gerando mais lucro para a atividade comercial.

5. Gestão de Finanças Pessoais – Banco Central do Brasil

Curso oferecido pelo Banco Central em parceria com a Esaf, ensina conceitos básicos de gestão financeira pessoal através de vídeos animados na plataforma Escola Virtual do Governo Federal.

5 livros de finanças pessoais

Para aprender a controlar seus gastos, é possível ler alguns livros que ensinam sobre o assunto. Verifique:

1. Pai Rico, Pai Pobre (Robert T. Kiyosaki)

Um clássico sobre finanças pessoais que explora as diferentes mentalidades em relação ao dinheiro. O autor compartilha as lições aprendidas com seu "pai pobre", um homem comum, e seu "pai rico", um mentor financeiro.

Ensina como adotar uma abordagem empreendedora e investir de forma inteligente para alcançar a independência financeira.

2. O Homem Mais Rico da Babilônia (George S. Clason)

Baseado em parábolas babilônicas antigas, o livro destaca princípios financeiros atemporais e extremamente válidos na atualidade.

A obra enfatiza a importância de gerar renda passiva, economizar, investir com sabedoria, evitar dívidas e buscar conhecimento financeiro. Com linguagem acessível, oferece insights valiosos para construir riqueza e prosperidade.

3. Os Segredos da Mente Milionária (T. Harv Eker)

Explorando a relação entre mente e dinheiro, este livro revela como crenças e pensamentos moldam a realidade financeira.

O autor apresenta princípios para desenvolver uma mentalidade de sucesso, superar bloqueios emocionais em relação ao dinheiro e criar uma base sólida para a riqueza duradoura.

4. O Investidor Inteligente (Benjamin Graham)

Considerado um dos melhores livros sobre investimentos, ele enfoca a análise fundamentalista e a abordagem de longo prazo.

Graham ensina como avaliar ações e títulos, minimizando riscos e maximizando retornos, tornando-se uma leitura essencial para investidores em busca de estratégias sólidas.

5. O Milionário Mora ao Lado (Thomas J. Stanley e William D. Danko)

Neste livro, os autores apresentam um estudo detalhado sobre a riqueza dos americanos comuns. Contrariando a crença popular de que os milionários são extravagantes, eles demonstram que a maioria deles vive de forma frugal.

O livro explora os hábitos financeiros desses milionários "invisíveis", revelando como eles acumularam riqueza através de disciplina, planejamento, investimentos inteligentes e controle de gastos.

