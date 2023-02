O que é renda passiva? Veja como ter investimentos que geram lucro

Um dos principais objetivos dos investidores, seja de ações, seja de fundos imobiliários, por exemplo, é conseguir gerar uma renda sem a necessidade de trabalhar ativamente para recebê-la ao final do mês, através do que se conhece como renda passiva.

Desse modo, a renda passiva nos investimentos se tornou uma das principais formas de alcançar ganhos periódicos sem a necessidade de trabalho ativo, sendo utilizada, inclusive, para construir uma aposentadoria. Mas afinal, o que é renda passiva?

O que é renda passiva?

A renda passiva é a que requer pouco esforço para se manter, ou seja, aquela que é obtida sem precisar trabalhar. Nesse caso, pode ser uma renda extra de aluguel de imóveis, mercado de ações ou um negócio no qual um indivíduo não está envolvido ativamente.

Contudo, é importante não se deixar enganar pela palavra “passiva”, já que ela pode dar a entender que se trata de algo fácil e simples de se obter, sem nenhum esforço.

No processo de construção da renda passiva, o trabalho ativo remunerado tem um papel fundamental para a obtenção dos recursos necessários para a posterior geração de renda sem a necessidade de trabalho.

A renda passiva nada mais é do que uma fonte confiável de ganhos para ajudar o investidor a criar mais liberdade financeira. Portanto, após desenvolver uma estratégia para obter renda passiva, haverá menos trabalho para ganhar dinheiro do que inicialmente.

Qual é a importância de gerar renda passiva?

Desenvolver um fluxo de renda passiva é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, trata-se de uma ótima maneira de criar segurança financeira para um indivíduo. Lembre-se de que sua renda é sua maior ferramenta de construção de riqueza e geralmente exige que um indivíduo trabalhe cinco dias por semana.

Portanto, mesmo que uma pessoa ame seu trabalho, ela deve buscar ganhar uma renda extra sem pagar com tempo e esforço em outro trabalho, caso necessite de mais recursos em algum momento. Além disso, a renda passiva também é importante para o crescimento e a expansão dos negócios.

Em outras palavras, ter um fluxo constante de renda passiva para cobrir custos permite que tempo e energia sejam investidos ativamente em trabalhos que agregam valor e expandem os negócios.

Por fim, a construção de renda passiva:

Permite uma aposentadoria antecipada;

Protege de uma eventual perda total de renda em casos de demissão;

Fornece uma fonte adicional de renda na aposentadoria.

Como gerar renda passiva?

Para aqueles que desejam saber como gerar renda passiva, o consenso é que se precisa de muito dinheiro para começar.

Isso pode ser verdade para alguns tipos de renda passiva, como alugar um imóvel ou iniciar um negócio (embora alguns negócios possam ser definitivamente iniciados sem nenhum investimento). Mas há muitas alternativas de renda passiva que não exigem muito dinheiro.

Importante destacar que, a chave para gerar renda passiva é combinar seu investimento inicial de tempo e esforço com sua tolerância ao risco.

Sendo assim, alguns exemplos de renda passiva são:

Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) ;

Ações de dividendos;

Private equity.

Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs)

Os FIIs são uma das melhores estratégias de renda passiva e uma excelente forma de começar a investir em imóveis. Eles têm um risco mais baixo quando comparado às ações, de modo geral, e não requerem um grande capital inicial, sendo possível investir em FIIs a partir de R$ 10,00.

Um FII é parte de uma empresa que possui, administra e financia ativos geradores de renda. Dessa forma, o aluguel gerado pelo imóvel é distribuído aos cotistas na forma de dividendos.

Além disso, os rendimentos podem aumentar ao longo do tempo, à medida que o valor dos ativos imobiliários do FII se valoriza. No entanto, embora os FIIs consigam gerar renda passiva e eliminem a maioria dos riscos e da complexidade do investimento imobiliário, isso não significa que estejam livres de preocupações.

É importante entender a dinâmica do mercado imobiliário e como está o desempenho de um determinado FII antes de comprar suas cotas. Além disso, alguns fundos possuem estratégias e perfis de investimento mais arriscados do que outros.

Ações de dividendos

Como parte de um mercado mais amplo, as ações de dividendos podem exigir mais pesquisa do que os FIIs, mas podem ser uma das melhores formas de obter renda passiva, com pagamentos regulares que variam por trimestre, mês ou ano, de modo que isso varia em cada companhia pagadora de proventos.

As ações de dividendos são oferecidas por empresas de capital aberto que compartilham lucros regularmente. Em outras palavras, quando uma empresa ganha dinheiro, ela tem algumas opções do que fazer com o recurso presente em caixa, como reinvestir no negócio ou pagar dividendos aos acionistas.

Se a segunda opção for a escolhida, cada investidor será recompensado conforme o número de ações que possui. Suponha que uma empresa pague um dividendo de R$ 1,00 por ação, por exemplo. Nesse caso, o acionista detentor de 50 ações ganhará R$ 50,00 sobre seu investimento.

É importante enfatizar que, embora os dividendos de ações sejam uma ótima fonte de renda passiva, isso não garante que o pagamento da parcela de dividendos continue sendo feito ao longo do tempo, ou que o valor se mantenha no mesmo patamar.

Além disso, uma ou mais empresas investidas podem passar por anos de estagnação, ou até mesmo chegar à falência, em alguns casos mais específicos, comprometendo a geração de renda passiva dos seus investidores.

Private equity

Caso possua um pouco mais de dinheiro para investir, é possível optar por colocá-lo em private equity. Private equity é qualquer dinheiro investido diretamente em empresas, capital de risco ou imóveis.

Com o investimento em private equity, nenhuma outra etapa é necessária para obter um retorno sobre o investimento, pois o gestor é o profissional que gerencia o negócio, o aprimora e possivelmente o vende com lucro.

Portanto, o papel dos investidores nesse processo é selecionar um private equity que corresponda à sua tolerância ao risco, cronograma e metas financeiras. É importante ressaltar que esses investimentos são geralmente considerados arriscados e a maioria exige altos valores de capital para começar.

Além disso, os investidores normalmente mantêm investimentos de private equity por até 10 anos. Portanto, eles podem ser uma boa fonte de renda passiva caso esteja procurando por investimentos de longo prazo.

Dá para viver de renda passiva?

Os dividendos podem gerar centenas ou milhares de dólares em renda passiva por ano, dependendo do valor investido e dos investimentos escolhidos. Para construir uma renda relevante, é importante realizar aportes recorrentes, ter paciência e aderir a boas práticas de educação financeira.

Para investidores dispostos a fazer sua lição de casa e mitigar riscos, uma carteira diversificada de ativos pode resistir a “tempestades econômicas” e fornecer uma fonte de renda mais estável em diferentes cenários.

Ter independência financeira requer o desenvolvimento de uma estratégia de renda passiva de longo prazo. Essa estratégia ajuda a diversificar e manter a renda estável caso ocorra um evento catastrófico na principal fonte de renda.

Em suma, crie um plano financeiro que torne o fluxo de renda passiva consistentemente crescente, estável, lucrativo e confiável a longo prazo.

