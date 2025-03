Como começar a investir com R$ 100?

Investir é uma prática essencial para alcançar a saúde financeira e garantir um futuro mais seguro. Mesmo com valores modestos, como R$ 100, é possível iniciar no mundo dos investimentos e aproveitar os benefícios do rendimento composto ao longo do tempo.

Veja quais as melhores opções para fazer a quantia render e escolha qual faz mais sentido para a sua realidade financeira.

Vale a pena começar a investir com valores pequenos?

É comum que muitos brasileiros fiquem receosos de começar a investir por acreditarem não ter uma quantia suficiente para apostar nas aplicações. Mas ao contrário disso, iniciar investimentos com quantias pequenas é não é apenas viável, como também recomendável.

Isso permite que o investidor desenvolva disciplina financeira, compreenda o funcionamento do mercado e acumule patrimônio gradualmente. Além disso, muitos investimentos hoje oferecem acessibilidade para aportes baixos, democratizando o acesso ao mercado financeiro.

Para não se perder na hora de aplicar o dinheiro, é importante ler sobre o assunto, buscar informações nas instituições financeiras adequadas (como bancos e corretoras), e até mesmo conversar com o seu gerente, caso ainda restem questionamentos.

Para perfis mais conservadores, o indicado é optar por investimentos em renda fixa, já para os mais arrojados, aplicações em renda variável podem ser mais atrativas.

Mas é possível investir apenas R$100 por mês em renda variável?

Sim, opções como ações, fundos imobiliários (FIIs) e ETFs (fundos de índice) permitem investimentos com valores reduzidos. Por exemplo, há ações e cotas de FIIs negociadas a menos de R$ 10, possibilitando a compra de múltiplas unidades com R$ 100.

Para iniciar, é necessário abrir conta em uma corretora, estudar as opções disponíveis e realizar as operações pelo home broker.

Quanto rende o investimento?

Para entender o rendimento de opções de renda fixa como a poupança, CDBs e Tesouro Selic, é importante entender o funcionamento de cada uma:

Poupança: Com a taxa Selic a 13,25% ao ano, a poupança rende 70% da Selic mais a Taxa Referencial (TR). Isso resulta em aproximadamente 9,275% ao ano. Assim, um investimento de R$ 100 renderia cerca de R$ 9,28 após um ano. A poupança possui liquidez diária e isenção de Imposto de Renda.

Tesouro Selic: Título público pós-fixado que acompanha a Selic. Com a taxa atual, o rendimento bruto é de 13,25% ao ano. Após descontos de Imposto de Renda e taxas, o rendimento líquido seria próximo a 11,18% ao ano. Portanto, R$ 100 investidos renderiam aproximadamente R$ 11,18 em um ano. O Tesouro Selic possui liquidez diária após o primeiro dia útil da aplicação.

CDB (Certificado de Depósito Bancário): Títulos emitidos por bancos para captar recursos. Um CDB que paga 100% do CDI teria um rendimento bruto de 13,15% ao ano. Após impostos, o rendimento líquido seria em torno de 12,74% ao ano. Assim, R$ 100 renderiam cerca de R$ 12,74 após um ano. A liquidez varia conforme o CDB escolhido, podendo ser diária ou com prazo determinado.

Quais cuidados é preciso ter antes de investir?

Antes de iniciar qualquer investimento, é fundamental adotar algumas precauções para evitar erros comuns e proteger seu patrimônio. Confira os principais cuidados:

Entenda seu perfil de investidor: Antes de aplicar dinheiro, identifique se você tem um perfil conservador, moderado ou arrojado. Isso ajuda a escolher ativos que estejam alinhados com sua tolerância ao risco;

Antes de aplicar dinheiro, identifique se você tem um perfil conservador, moderado ou arrojado. Isso ajuda a escolher ativos que estejam alinhados com sua tolerância ao risco; Pesquise sobre os investimentos: Cada ativo tem regras, liquidez e riscos diferentes. Leia sobre as opções disponíveis e entenda como elas funcionam antes de investir;

Cada ativo tem regras, liquidez e riscos diferentes. Leia sobre as opções disponíveis e entenda como elas funcionam antes de investir; Diversifique sua carteira: Não aplique todo o dinheiro em um único ativo. Se possível, distribua seus investimentos em diferentes classes para reduzir os riscos e aumentar as chances de bons retornos;

Não aplique todo o dinheiro em um único ativo. Se possível, distribua seus investimentos em diferentes classes para reduzir os riscos e aumentar as chances de bons retornos; Cuidado com promessas de ganhos rápidos: Desconfie de investimentos que garantem lucros muito altos em pouco tempo. Golpes financeiros costumam usar essa estratégia para atrair vítimas;

Desconfie de investimentos que garantem lucros muito altos em pouco tempo. Golpes financeiros costumam usar essa estratégia para atrair vítimas; Acompanhe o mercado: Mesmo que escolha investimentos de longo prazo, é importante monitorar a economia e as mudanças no cenário financeiro para tomar decisões mais informadas;

Mesmo que escolha investimentos de longo prazo, é importante monitorar a economia e as mudanças no cenário financeiro para tomar decisões mais informadas; Tenha uma reserva de emergência: Antes de investir em ativos de maior risco, garanta que possui um valor guardado para imprevistos. O ideal é que essa reserva esteja em aplicações de alta liquidez, como o Tesouro Selic ou CDBs com resgate diário.

Por que você deve saber disso?

Compreender as possibilidades de investimento, mesmo com valores modestos, é fundamental para construir um futuro financeiro sólido.

Ao iniciar cedo e com regularidade, o investidor aproveita o efeito dos juros compostos, potencializando o crescimento do patrimônio ao longo do tempo.

Além disso, diversificar investimentos e conhecer diferentes produtos financeiros amplia as oportunidades e mitiga riscos, contribuindo para uma saúde financeira mais robusta.