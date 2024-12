Poupança: entenda como funciona e qual é o rendimento

A poupança é uma das formas mais tradicionais e acessíveis de investimento no Brasil. Embora seja amplamente conhecida, muitos ainda têm dúvidas sobre como ela funciona e qual o rendimento que pode gerar. Neste artigo, vamos explorar como a poupança funciona e calcular o seu rendimento considerando a Selic a 11,25% ao ano, para você entender se esse é o melhor investimento para o seu dinheiro.

Como funciona a poupança

A poupança é uma conta de depósito à vista, geralmente oferecida pelos bancos, que permite que você deposite seu dinheiro de forma segura e fácil. O grande atrativo da poupança é sua simplicidade: você pode aplicar seu dinheiro a qualquer momento e resgatar quando desejar, sem perder o valor investido.

O rendimento da poupança está atrelado à taxa básica de juros da economia, a Selic. No entanto, o rendimento da poupança depende de duas variáveis: a taxa Selic e o tempo de aplicação.

Se a Selic for superior a 8,5% ao ano , o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), que atualmente praticamente zerada.

, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR), que atualmente praticamente zerada. Se a Selic for igual ou inferior a 8,5%, o rendimento será de 70% da Selic ao ano, mais a TR.

Como é calculado o rendimento da poupança

Considerando a Selic atual de 11,25% ao ano, que está acima de 8,5%, o rendimento da poupança será de 0,5% ao mês. Isso significa que, ao longo do mês, o seu investimento na poupança vai render 0,5% sobre o valor aplicado.

Vamos calcular o rendimento de R$ 1.000,00 aplicados na poupança durante um mês com a Selic a 11,25% ao ano:

Rendimento mensal: 0,5% sobre R$ 1.000,00 = R$ 5,00.

Ou seja, após um mês, o valor aplicado de R$ 1.000,00 teria crescido para R$ 1.005,00.

Comparando com outros investimentos

Embora a poupança seja um investimento de baixo risco, seu rendimento não é o mais alto quando comparado a outras opções de investimento, como o Tesouro Direto, CDBs e fundos de investimento, especialmente quando a Selic está elevada.

A poupança pode ser interessante para quem busca uma alternativa de baixo risco e alta liquidez, mas quem deseja maiores rendimentos deve considerar outras opções, especialmente em um cenário de taxa de juros elevada.

Conclusão

A poupança continua sendo uma das formas mais simples e seguras de guardar dinheiro, especialmente para quem não quer se preocupar com oscilações de mercado. No entanto, o rendimento de 0,5% ao mês, com a Selic a 11,25% ao ano, pode não ser o suficiente para quem busca um retorno mais expressivo em suas economias. Antes de optar pela poupança, é importante avaliar seus objetivos financeiros e considerar alternativas que possam oferecer um rendimento mais alto, dependendo do seu perfil de investidor.