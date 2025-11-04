Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Programa de Fidelidade BTG Pactual une liberdade e exclusividade em recompensas únicas

Clientes podem escolher entre pontos ou cashback, com total flexibilidade e integração digital

Programa de fidelidade: BTG oferece cashback e pontos com resgate flexível e digital. (BTG Pactual/Divulgação)

Programa de fidelidade: BTG oferece cashback e pontos com resgate flexível e digital. (BTG Pactual/Divulgação)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 17h33.

Ter liberdade para escolher como ser recompensado é o que torna o Programa de Fidelidade BTG Pactual um dos mais completos do mercado.  

O programa oferece duas formas de retorno — Pontos ou Cashback — e a possibilidade de alternar entre elas a qualquer momento, de forma totalmente digital. 

Mais do que um benefício, é uma experiência de autonomia financeira, o cliente decide se prefere acumular pontos ou cashback, podendo resgatar em desconto na fatura, transferir para outros prograas de pontos ou companhias aéreas. 

Escolha como quer ser recompensado, seja com pontos ou cashback: é você que decide. Conheça o Programa de Fidelidade BTG Pactual 

Duas formas de ganhar, uma só experiência 

Programa de Fidelidade BTG Pactual foi criado para se adaptar ao perfil de cada cliente. 

  • Pontos BTG: ideal para quem gosta de planejar suas recompensas, para quem gosta de trocar pontos por milhas, passagens aéreas, fazer upgrades, ou trocar por produtos ou experiências exclusivas.
  • Cashback BTG: perfeito para quem busca benefícios práticos e imediatos. É a opção ideal para quem prefere ver o valor do benefício, com transparência e controle sobre suas economias.  

O cliente pode alternar entre pontos e cashback sempre que quiser, sem burocracia. Tudo é feito diretamente no aplicativo BTG Banking, com gestão, acompanhamento e resgate em poucos cliques. 

Conversão e vantagens exclusivas 

A conversão e os benefícios variam conforme a categoria do cartão BTG Pactual: 

  • Gold: 0,5% de cashback ou 1 ponto por dólar gasto.
  • Platinum: 0,5% ou 0,75% de cashback ou 1,6 pontos por dólar.
  • Black: 1% de cashback ou 2,2 pontos por dólar.
  • Ultrablue: cashback de 1,5 em compras nacionais e 1,7% em compras internacionais ou 3 pontos em compras nacionais e 3,5 em compras internacionais. 

Flexibilidade total nas suas recompensas. Troque pontos, receba cashback e gerencie tudo no app BTG Banking. Saiba mais AQUI 

Planejamento inteligente: use seus pontos na Black Friday 

Com a aproximação da Black Friday, o Programa de Fidelidade BTG se torna um aliado estratégico para quem quer maximizar vantagens nas compras 

Ao acumular e resgatar pontos de forma inteligente, o cliente pode aumentar seu poder de compra durante o período de promoções, seja trocando pontos por produtos ou convertendo em cashback para aproveitar descontos à vista. 

A integração com os principais programas de pontos do país amplia ainda mais as possibilidades, permitindo que o cliente concentre seu consumo e multiplique benefícios. 

Um programa à altura do padrão BTG 

Programa de Fidelidade BTG Pactual reflete o DNA da instituição, unindo sofisticação, transparência e tecnologia. Com uma das melhores conversões do mercado e um modelo 100% digital, o programa oferece recompensas financeiras ou aspiracionais, de acordo com o estilo de vida de cada cliente.  

Desenvolvido pelo próprio banco, é um programa exclusivo para clientes BTG Pactual e totalmente integrado ao ecossistema da instituição, ampliando as possibilidades de uso e benefícios. 

O objetivo é garantir liberdade total de escolha, com o cliente decidindo, o Banco entregando. 

Liberdade é o novo luxo 

Seja para quem busca recompensas imediatas ou experiências exclusivas, o Programa de Fidelidade BTG une conveniência, controle e alto retorno em um só lugar. Tudo com a solidez e a inovação do BTG Pactual. 

Transforme seus gastos em experiências ou retorno financeiro. O Programa de Fidelidade BTG Pactutal coloca o controle nas suas mãos. Acesse aqui

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBTG PactualBTG Pactual Banking

Mais de Invest

Ouro cai abaixo de US$ 4 mil mesmo com aversão ao risco do investidor

Embraer lidera perdas do Ibovespa após queda de 76% no lucro do 3º tri

Dolar fecha em alta após tocar nos R$ 5,40

Ibovespa opera estável após bater nova máxima intradiária

Mais na Exame

Future of Money

Autor de Pai Rico, Pai Pobre explica como lucrou milhões com bitcoin

Mercados

Ouro cai abaixo de US$ 4 mil mesmo com aversão ao risco do investidor

Carreira

A arte de discordar com respeito: como líderes assertivos ganham apoio sem abandonar suas crenças

Economia

Câmara dos Deputados aprova PEC que proíbe extinção de tribunais de contas