Programa de Fidelidade BTG Pactual une liberdade e exclusividade em recompensas únicas

Ter liberdade para escolher como ser recompensado é o que torna o Programa de Fidelidade BTG Pactual um dos mais completos do mercado.

O programa oferece duas formas de retorno — Pontos ou Cashback — e a possibilidade de alternar entre elas a qualquer momento, de forma totalmente digital.

Mais do que um benefício, é uma experiência de autonomia financeira, o cliente decide se prefere acumular pontos ou cashback, podendo resgatar em desconto na fatura, transferir para outros prograas de pontos ou companhias aéreas.

Escolha como quer ser recompensado, seja com pontos ou cashback: é você que decide. Conheça o Programa de Fidelidade BTG Pactual

Duas formas de ganhar, uma só experiência

O Programa de Fidelidade BTG Pactual foi criado para se adaptar ao perfil de cada cliente.

Pontos BTG: ideal para quem gosta de planejar suas recompensas, para quem gosta de trocar pontos por milhas, passagens aéreas, fazer upgrades, ou trocar por produtos ou experiências exclusivas.



Cashback BTG: perfeito para quem busca benefícios práticos e imediatos. É a opção ideal para quem prefere ver o valor do benefício, com transparência e controle sobre suas economias.

O cliente pode alternar entre pontos e cashback sempre que quiser, sem burocracia. Tudo é feito diretamente no aplicativo BTG Banking, com gestão, acompanhamento e resgate em poucos cliques.

Conversão e vantagens exclusivas

A conversão e os benefícios variam conforme a categoria do cartão BTG Pactual:

Gold: 0,5% de cashback ou 1 ponto por dólar gasto.



Platinum: 0, 5% ou 0,75% de cashback ou 1,6 pontos por dólar.



Black: 1% de cashback ou 2,2 pontos por dólar.



Ultrablue: cashback de 1,5 em compras nacionais e 1,7% em compras internacionais ou 3 pontos em compras nacionais e 3,5 em compras internacionais.

Flexibilidade total nas suas recompensas. Troque pontos, receba cashback e gerencie tudo no app BTG Banking. Saiba mais AQUI

Planejamento inteligente: use seus pontos na Black Friday

Com a aproximação da Black Friday, o Programa de Fidelidade BTG se torna um aliado estratégico para quem quer maximizar vantagens nas compras.

Ao acumular e resgatar pontos de forma inteligente, o cliente pode aumentar seu poder de compra durante o período de promoções, seja trocando pontos por produtos ou convertendo em cashback para aproveitar descontos à vista.

A integração com os principais programas de pontos do país amplia ainda mais as possibilidades, permitindo que o cliente concentre seu consumo e multiplique benefícios.

Um programa à altura do padrão BTG

O Programa de Fidelidade BTG Pactual reflete o DNA da instituição, unindo sofisticação, transparência e tecnologia. Com uma das melhores conversões do mercado e um modelo 100% digital, o programa oferece recompensas financeiras ou aspiracionais, de acordo com o estilo de vida de cada cliente.

Desenvolvido pelo próprio banco, é um programa exclusivo para clientes BTG Pactual e totalmente integrado ao ecossistema da instituição, ampliando as possibilidades de uso e benefícios.

O objetivo é garantir liberdade total de escolha, com o cliente decidindo, o Banco entregando.

Liberdade é o novo luxo

Seja para quem busca recompensas imediatas ou experiências exclusivas, o Programa de Fidelidade BTG une conveniência, controle e alto retorno em um só lugar. Tudo com a solidez e a inovação do BTG Pactual.

Transforme seus gastos em experiências ou retorno financeiro. O Programa de Fidelidade BTG Pactutal coloca o controle nas suas mãos. Acesse aqui