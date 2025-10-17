Windows lança atualizações de IA no Windows 11; veja quais são

A Microsoft encoraja os usuários a conversarem com seus laptops enquanto lança novas atualizações de inteligência artificial (IA) para o Windows 11. A estratégia visa persuadir milhões de usuários a abandonar o Windows 10, cujo suporte de segurança gratuito terminou esta semana.

Para seduzir o público, a gigante do software anunciou novos recursos que aprofundam a integração do chatbot Copilot ao sistema operacional. Entre as novidades está um modo de voz que permite aos usuários ditar "Hey, Copilot" para iniciar uma conversa com o computador, substituindo o teclado e o mouse. O executivo Yusuf Mehdi disse que conversar com o laptop será "tão transformador quanto o mouse e o teclado" na experiência do PC.

Milhões de pessoas em todo o mundo ainda usam o Windows 10, lançado há uma década, muitas delas em computadores mais antigos que não suportam a atualização para o Windows 11.

Com o fim do suporte, defensores do consumidor alertam para um problema duplo: o risco de segurança, com usuários expostos a ciberataques, e o impacto ambiental, já que a migração forçada incentiva o descarte de dispositivos, gerando lixo eletrônico tóxico.

"Com o fim do Windows 10, os usuários enfrentam a escolha entre se expor a ciberataques ou descartar seus computadores antigos e comprar novos", disse Brenna Stevens, do Oregon State Public Interest Research Group (PIRG).

A Microsoft oferece suporte de segurança estendido pago até outubro de 2026, com exceções para a União Europeia e usuários que sincronizam com a nuvem da empresa.

Enquanto as críticas ambientais crescem, a Microsoft foca na inovação, buscando transformar seu amplamente usado sistema operacional na porta de entrada para seu pacote de ferramentas de IA generativa.

Além do modo de voz, todos os usuários do Windows 11 terão acesso ao Copilot Vision, um recurso de IA que analisa e dá feedback sobre documentos e outras atividades na tela do computador em tempo real.

Mehdi reconheceu que a conversa entre humanos e computadores em espaços de trabalho compartilhados exigirá adaptação, mas comparou a mudança à chegada do mouse: "Assim como quando o mouse foi lançado, as pessoas precisam descobrir quando usá-lo, qual é a maneira certa."

