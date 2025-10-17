A Accenture tem 3.000 funcionários no Nordeste e quer contratar mais — e o motivo é a IA

Quinze anos atrás, o Porto Digital no Recife ainda engatinhava. O hub de inovação, que hoje abriga 400 empresas e movimenta bilhões de reais, precisava de um empurrão para chegar onde está.

A empresa de tecnologia Accenture foi uma das primeiras a desembarcar no local, apostando na diversificação de suas operações fora do eixo Rio-São Paulo.

"A ideia sempre foi diversificar. O Sudeste estava saturado, e nós precisávamos de uma nova base para expandir", explica o diretor-executivo Luis Fernando Silva.

De forma resumida, a Accenture é uma consultoria global que ajuda empresas a se adaptarem às novas demandas tecnológicas, como inteligência artificial (IA), automação e computação em nuvem.

No ano fiscal encerrado em agosto de 2025, a Accenture registrou um faturamento de US$ 69,7 bilhões, um crescimento de 7% em relação ao período anterior.

Silva, que se considera "Pernambucano por adoção" após 12 anos na cidade, chegou a Recife em 2012 para ajudar a empresa a crescer em um mercado com grandes desafios, mas também com um potencial imenso.

"Recife tinha o que procurávamos: boas universidades, mão de obra qualificada e uma cidade em crescimento", afirma.

De 300 para 3.000

Quando a Accenture chegou a Recife, a operação local tinha cerca de 300 colaboradores.

Hoje, são mais de 3.000 espalhados por toda a região Norte e Nordeste — e 40 vagas estão abertas no momento de publicação dessa matéria.

O movimento vai em contrapartida com as notícias mais recentes da Accenture nos EUA. Segundo o jornal Financial Times, a consultoria demitiu 11 mil pessoas entre junho e agosto de 2025 como parte de um programa de reestruturação de US$ 865 milhões.

Por aqui, Recife se tornou o centro principal para a região, com outras cidades como Campina Grande, Fortaleza e Belém entrando na expansão, cada uma com um foco específico.

A chave para esse crescimento, segundo Rodolfo Eschenbach, presidente da Accenture para a América Latina, foi o foco em tecnologia e formação local.

"O diferencial está na forma como conseguimos montar equipes maduras e organizadas, capazes de entregar projetos complexos", disse o executivo em painel realizado durante o evento Rec'N'Play.

Aquisições locais

A expansão da Accenture no Nordeste não se limitou apenas ao aumento da equipe. Em Fortaleza, por exemplo, a empresa fez sua primeira aquisição fora do eixo Rio-São Paulo: a Morphus, especializada em cibersegurança.

A presença da Accenture em Belém, iniciada em maio de 2023, já conta com mais de 100 colaboradores, e foi escolhida pela parceria com uma universidade local.

"O Norte tem um potencial imenso. Em muitos aspectos, é um mercado ainda por explorar, mas com muito a oferecer", afirma Eschenbach.

O executivo aponta a região como um centro estratégico para a construção de data centers globais, devido à abundância de energia limpa — como a solar e a eólica — recursos essenciais para o processamento de inteligência artificial (IA).

Do Nordeste ao mundo

O impacto da Accenture no Nordeste vai além da operação local.

"Hoje, projetos sofisticados, que antes eram enviados para a Índia, agora são feitos em Recife. A nossa operação local se tornou parte essencial do nosso modelo global", afirma Eschenbach.

Segundo o executivo, entre 300 a 400 pessoas da Accenture estão diretamente envolvidas na exportação de serviços para os Estados Unidos.

Compromisso social

Em Recife, a empresa apoia o Casa Zero, um projeto social focado em ajudar jovens de comunidades carentes a se posicionarem no mercado de trabalho.

"É um projeto que vai além da doação de dinheiro. Nós doamos nosso tempo e expertise, com o objetivo de criar oportunidades reais para os jovens", diz Luis Fernando Silva.

A Accenture está exportando a metodologia do projeto para São Paulo, onde a empresa já fez parceria com a Gerando Falcões. A ideia é expandir o conceito para outros centros urbanos.

"O foco é sempre transformar as próximas gerações. Isso é o que nos move", afirma Eschenbach.