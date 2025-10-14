Tecnologia

É o fim? Suporte para Windows 10 termina nesta terça-feira; saiba o que fazer

Entenda o impacto do fim do suporte ao Windows 10, o que isso significa para sua segurança e como se preparar para a migração para o Windows 11 ou outras alternativas

A Microsoft encerra oficialmente o suporte ao Windows 10 nesta terça-feira, 14 de outubro de 2025 (Reprodução)

Guilherme Bernardi
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11h25.

Nesta terça-feira, 14 de outubro de 2025, a Microsoft encerra oficialmente o suporte ao Windows 10, marcando o fim de uma era para milhões de usuários ao redor do mundo.

Lançado em julho de 2015 como sucessor direto do Windows 8.1, o sistema operacional ainda é amplamente utilizado. De acordo com dados do StatCounter, citados no podcast Deu Tilt, do UOL, 45% dos computadores no mundo e quase 30% das máquinas brasileiras ainda rodam o Windows 10.

Dados da Consumer Reports estimam que cerca de 650 milhões de pessoas ainda utilizavam o Windows 10 em agosto deste ano. Além disso, segundo o Public Interest Research Group, 400 milhões de computadores seriam incompatíveis com o Windows 11.

Dado que o fim do suporte ao Windows 10 tem implicações significativas para quem ainda utiliza o sistema, é importante entender o que isso significa e quais são as opções disponíveis para garantir segurança e atualizações adequadas.

O que significa o fim do suporte?

A partir de 14 de outubro de 2025, o Windows 10 continuará funcionando normalmente, mas sem atualizações de segurança, correções de bugs ou suporte técnico por parte da Microsoft. Isso quer dizer que, embora o sistema ainda possa ser utilizado, ele se tornará vulnerável a ataques cibernéticos e a problemas de compatibilidade com novos softwares, além de não receber melhorias contínuas.

Com o tempo, falhas de segurança que antes seriam corrigidas com atualizações regulares deixarão de ser tratadas, o que pode tornar o sistema obsoleto e mais suscetível a vírus, malwares e outras ameaças digitais.

O que a Microsoft recomenda?

A Microsoft recomenda que os usuários migrem para o Windows 11, que está disponível desde 2021. Esse sistema operacional, segundo a empresa, não só garante suporte completo e atualizações regulares, mas também traz novos recursos, melhorias de desempenho e uma interface mais moderna.

E se meu computador não for compatível com o Windows 11?

Para aqueles que possuem computadores mais antigos, o Windows 11 pode não ser uma opção viável, já que o sistema tem requisitos mais rigorosos de hardware, como processador compatível e 64 GB de armazenamento, além de outros componentes específicos.

Se o seu computador não for compatível com o Windows 11, mas você ainda deseja manter a segurança, a Microsoft oferece um programa de Atualizações de Segurança Estendidas (ESU). Esse serviço, no entanto, é pago (US$ 30 – ou cerca de R$ 165) e será fornecido por um período limitado de até um ano após 14 de outubro.

O que fazer agora?

Se você for um dos milhões que ainda está usando o Windows 10, agora é o momento de começar a se planejar para a transição.

Você pode optar por atualizar seu computador para o Windows 11, caso ele seja compatível, comprar um novo dispositivo ou até mesmo considerar uma mudança mais radical, como migrar para uma distribuição gratuita de Linux. Essas opções ajudarão a garantir que seu dispositivo continue protegido e eficiente após o fim do suporte ao Windows 10.

