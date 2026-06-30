‘Todo mundo odeia a IA’: por que o uso cresce junto com a rejeição

Quando o ex-presidente-executivo do Google, Eric Schmidt, subiu ao palco de uma formatura recente para saudar a chegada da inteligência artificial (IA), a reação da plateia foi morna, para dizer o mínimo. Naquele dia, e quase todas as vezes que executivos do setor chegam aos palcos de universidades depois de Schmidt, vaias barulhentas tomam conta do lugar.

A cena, vista por muitos como anedótica, é na verdade o retrato de um sentimento cada vez mais difundido: a IA nunca foi tão usada — e, ao mesmo tempo, tão malvista.

A desconfiança, mostram as pesquisas, cresce justamente entre quem mais convive com a tecnologia. O ceticismo deixou de ser a reação de quem não entende a novidade e virou um sentimento dominante, que contraria o otimismo com que os americanos costumavam receber cada avanço tecnológico.

Segundo uma pesquisa do Pew Research Center, feita com 5.119 adultos americanos em fevereiro deste ano, apenas 16% acreditam que a IA terá um impacto positivo na sociedade nas próximas duas décadas, contra 40% que esperam um impacto negativo.

Outros 31% apostam num efeito neutro. A balança pende para o lado pessimista em todas as faixas etárias — mesmo com metade dos adultos americanos já usando chatbots, e um quarto deles todos os dias.

Quem mais usa é quem mais desconfia

O dado mais contraintuitivo do levantamento está no recorte por idade.

Os jovens de 18 a 29 anos são, ao mesmo tempo, o grupo que mais usa IA — 66% recorrem a chatbots — e o que mais desconfia dela: 48% esperam um impacto negativo na sociedade, a maior taxa entre todas as faixas. Apenas 14% desse grupo enxergam impacto positivo.

É um padrão que inverte a lógica histórica da adoção tecnológica, em que a familiaridade costuma reduzir o medo. Com a IA, acontece o oposto: o uso intenso não gera entusiasmo, e sim uma desconfiança mais informada.

Quem mais domina a ferramenta é também quem enxerga seus custos com mais clareza.

O ritmo assusta — e os dados também

A desconfiança aparece em várias frentes.

Cerca de dois terços dos americanos acham que a IA avança rápido demais, e 71% acreditam que ela vai deixar seus dados pessoais menos seguros.

A confiança institucional também é baixa: 67% têm pouca ou nenhuma confiança de que o governo americano consiga regular a tecnologia, e 59% duvidam que as próprias empresas a desenvolvam de forma responsável.

O ceticismo se estende às capacidades humanas.

Em outra pesquisa do Pew, de 2025, 53% dos americanos disseram acreditar que a IA vai piorar a capacidade das pessoas de pensar de forma criativa, e 50% temem que ela prejudique a habilidade de formar relações significativas.

A percepção de risco supera a de benefício: 57% classificam como altos os riscos da IA para a sociedade, contra 25% que dizem o mesmo dos benefícios.

O medo que as próprias empresas venderam

Parte da explicação para essa rejeição, segundo o economista Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel, é irônica.

Para ele, as pessoas temem a IA porque as empresas que a vendem disseram que ela faria coisas terríveis. Ele lembra que o presidente-executivo da Anthropic, Dario Amodei, chegou a afirmar, em 2025, que a tecnologia poderia eliminar metade dos empregos de escritório de nível inicial e elevar o desemprego a 20% em poucos anos.

Para Krugman, executivos promoveram visões apocalípticas para impressionar o mercado financeiro e pressionar empresas a adotarem IA com medo de ficar para trás — e só perceberam tarde demais que o discurso geraria reação contrária.

Até dentro da indústria há quem recue: o presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, vem se distanciando do tom catastrofista. "Não dá para dizer que todos os empregos de escritório vão acabar", afirmou Nadella ao Wall Street Journal.

Empurrada goela abaixo

Outra fonte de irritação é a sensação de que a IA é imposta.

Boa parte do contato com a tecnologia não é voluntária: trabalhadores são obrigados a usá-la pelas empresas, e consumidores são expostos a ela sem poder recusar.

O exemplo mais citado é o do próprio Google, que passou a exibir resumos gerados por IA no topo das buscas sem oferecer uma opção clara de desativar. Segundo o Pew, 60% dos americanos dizem ler esses resumos — muitas vezes sem terem escolhido vê-los.

A percepção de perda de escolha se soma a um custo cada vez mais visível: os data centers. A infraestrutura que sustenta a IA ocupa grandes áreas e consome muita energia e água, o que tem gerado oposição local.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos, citada por Krugman, aponta que 57% dos americanos se oporiam à instalação de um data center na própria vizinhança — contra apenas 14% que seriam favoráveis.

Uma desconfiança que não é só passageira

O conjunto dos dados sugere que a rejeição à IA não é o ceticismo habitual diante de qualquer novidade.

Historicamente, os americanos receberam tecnologias como a internet e as redes sociais com entusiasmo. Em 2015, 71% diziam que as empresas de tecnologia tinham impacto positivo no país.

Essa boa vontade evaporou ao longo da década — e a IA chega num momento em que a confiança no setor já estava em baixa.

O resultado é uma combinação rara: uma tecnologia adotada em massa e, ao mesmo tempo, vista com desconfiança crescente por quem a usa. Resta saber se esse ceticismo vai moldar a forma como a IA será regulada e incorporada à vida cotidiana — ou se, como em ondas tecnológicas anteriores, o uso acabará se sobrepondo à desconfiança.