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12 tarefas que todo CEO deveria delegar para a IA antes da próxima reunião de conselho

Da análise de mercado ao teste da apresentação, comandos prontos para tirar dias de trabalho da agenda executiva

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17h09.

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A preparação de uma reunião de conselho, a revisão de cenários e a montagem de uma apresentação executiva costumavam ocupar dias da agenda da alta liderança. Com ferramentas de IA generativa como Claude, Gemini e GPT, parte desse trabalho passou a caber em horas. 

A diferença entre quem colhe esse ganho e quem não colhe está, na maioria das vezes, na qualidade do comando dado à máquina, ou seja, o prompt. E, na rotina de um executivo, ele funciona como um briefing —- quanto mais contexto, critério e formato de entrega, mais útil a resposta.

Os prompts são o ponto de partida. No FIAC, imersão presencial da Saint Paul para C-levels e conselheiros, cada participante aplica as ferramentas ao próprio caso. Conheça o programa

Prompts para decidir

1. Diagnóstico de mercado

“Atue como analista sênior de estratégia. Com base nos dados abaixo sobre [setor], identifique as três mudanças mais relevantes dos últimos 12 meses, o impacto provável sobre uma empresa de [porte e modelo de negócio] e as perguntas que devo levar ao comitê executivo. Separe fatos de hipóteses.”

2. Advogado do diabo

“Vou apresentar uma decisão que pretendo tomar e os argumentos que a sustentam. Conteste-a: aponte as premissas mais frágeis, os riscos que não considerei e o cenário em que ela se mostraria errada em 18 meses.”

3. Comparação de alternativas 

“Compare as opções A, B e C para [problema] em uma tabela com custo estimado, prazo, risco de execução, reversibilidade e impacto em [indicador]. Ao final, diga qual informação adicional mudaria a recomendação.”

Prompts para comunicar

4. Síntese para o conselho

“Transforme o relatório anexo em uma página para o conselho: contexto em três linhas, decisão a ser tomada, alternativas, recomendação e riscos. Linguagem direta, sem termos técnicos.”

5. Teste da apresentação

“Leia esta apresentação como um conselheiro cético, com formação em finanças. Liste as dez perguntas mais difíceis que ele faria e indique em quais slides as respostas estão frágeis ou ausentes.”

6. Comunicado às lideranças

“Redija um comunicado a diretores e gerentes sobre [mudança]. Tom firme e transparente. Explique o motivo antes da medida, antecipe as três principais preocupações das equipes e encerre com os próximos passos.”

Prompts para planejar

7. Construção de cenários

“Monte três cenários para os próximos 24 meses de [negócio], considerando [juros, câmbio, demanda]. Para cada um, descreva os sinais que indicariam que ele está se concretizando e as decisões que deveriam ser antecipadas.”

Para executivos que pretendem conduzir a agenda de IA da própria empresa, o FIAC reúne dois dias de prática com Adriano Mussa e Marcos Sanches, em turma restrita. Saiba mais sobre a imersão

8. Estresse do orçamento

“Com base nas premissas do orçamento abaixo, identifique as três que, se erradas em 20%, causariam o maior impacto no resultado. Estime o efeito de cada uma e sugira gatilhos de revisão.”

9. Plano de 90 dias

“Estruture um plano de 90 dias para [objetivo], dividido em quinzenas, com responsáveis por área, entregas verificáveis e os três riscos que podem atrasar a execução.”

Prompts para governar a agenda de IA

  1. Priorização de casos de uso
     “Classifique os processos abaixo por potencial de ganho, complexidade de implantação, risco de dados e tempo até o primeiro resultado. Indique quais dois deveriam virar piloto e qual critério define que o piloto deu certo.”

11. Mapa de riscos

“Avalie a iniciativa de IA descrita abaixo sob a ótica de LGPD, segurança da informação, propriedade intelectual e reputação. Para cada risco, indique probabilidade, impacto e a pergunta que o conselho deveria fazer ao responsável.”

12. Conversa com fornecedores

“Prepare as perguntas que devo fazer a um fornecedor que promete [solução de IA] para separar uma boa demonstração de um resultado mensurável.”

O que separa um prompt genérico de um prompt executivo

Perguntar “como está o mercado de varejo?” rende uma resposta de enciclopédia. Um prompt executivo define quatro elementos: o papel que a IA deve assumir, o contexto do negócio, o critério de análise e o formato da entrega.

Os comandos a seguir foram organizados em quatro frentes da rotina de quem decide. Funcionam nas principais ferramentas do mercado e devem ser adaptados com os dados de cada empresa. 

Uma ressalva antes de começar: informação confidencial só deve ser inserida em ambientes aprovados pela política de dados da companhia.

Decidir, comunicar e planejar com IA exige critério, não só ferramenta. O FIAC trabalha esse critério sobre casos reais da operação de cada participante. Veja a programação completa

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingFIACHigh Impact Programs

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