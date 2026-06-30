Empresa brasileira entra para rede global de parceiros da Anthropic

Implementação estratégica de inteligência artificial impulsiona a produtividade nos negócios. (Getty Images)
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Publicado em 30 de junho de 2026 às 07h00.
O Templo, empresa especializada em inteligência artificial para negócios, passa a integrar a Claude Partner Network, programa global lançado pela Anthropic em março de 2026 para apoiar organizações na implementação empresarial de IA.
A entrada na rede amplia o acesso do Templo a recursos técnicos, certificações, treinamentos e desenvolvimento conjunto de mercado, fortalecendo sua capacidade de apoiar empresas brasileiras na adoção, capacitação e escalabilidade de soluções de inteligência artificial.
Criada pela Anthropic, desenvolvedora do Claude, a Claude Partner Network recebeu mais de 40 mil candidaturas desde seu lançamento e reúne, atualmente, mais de 10 mil consultores certificados em todo o mundo, além de um investimento inicial de US$100 milhões em treinamento, suporte técnico e desenvolvimento de mercado.
O programa é estruturado em diferentes níveis de parceria e credencia organizações aptas a apoiar empresas na implementação e no uso corporativo da plataforma.
Para o Templo, o ingresso na rede ocorre em um momento em que as organizações brasileiras aceleram a adoção de inteligência artificial, mas ainda enfrentam dificuldades para transformar a experimentação em geração efetiva de valor para o negócio.
“Observamos um cenário em que a utilização de IA já é ampla dentro das empresas, mas a capacidade de transformar esse uso em produtividade, inovação e impacto financeiro ainda é limitada.
Fazer parte da Claude Partner Network amplia nossa profundidade técnica em projetos que envolvem o Claude e fortalece nossa capacidade de orientar as empresas na escolha das tecnologias mais adequadas para cada contexto de negócio. Do diagnóstico de maturidade à escala da operação com IA Generativa”, afirma Herman Blesser, CEO do Templo.
O anúncio reforça a estratégia do Templo de apoiar empresas na construção de capacidades internas de IA por meio de diagnóstico, capacitação e desenvolvimento de competências.
Entre as iniciativas da consultoria está o Assessment IA, metodologia proprietária que mapeia o nível de adoção de inteligência artificial nas organizações, identifica lacunas de conhecimento e orienta a definição de estratégias de implementação e escalabilidade.
O que esse credenciamento muda na prática é acesso a profundidade técnica adicional nos projetos em que Claude é a plataforma mais indicada, sem eliminar a capacidade de recomendar outro modelo quando o cenário exigir.
O Templo trabalha com todos os modelos disponíveis, avaliados conforme a aplicação específica de cada negócio. A parceria com a Anthropic amplia o escopo disponível, não restringe a abordagem.
O movimento acontece em um contexto de forte crescimento da IA no Brasil. Segundo o relatório Leading Tech Report 2026, desenvolvido pelo Templo, BossaBox, Beacon Founders e PM3 Empresas, 82% dos profissionais aumentaram o uso de inteligência artificial no último ano.
Ao mesmo tempo, apenas 31% das organizações afirmam ter maturidade organizacional alta ou muito alta em IA, o que resulta em uma dificuldade para converter projetos-piloto em resultados financeiros mensuráveis e iniciativas de larga escala.
Para o Templo, o desafio do mercado brasileiro deixou de ser o acesso às ferramentas de IA e passou a ser a capacidade de implementá-las de forma estruturada, segura e alinhada aos objetivos de negócio.