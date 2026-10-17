DeepSeek atualiza IA com promessa de respostas mais rápidas e menor custo por tarefa

RESUMO ＋ A DeepSeek lançou o V4.1-Flash-1017 com a promessa de executar tarefas mais rapidamente e gerar respostas mais curtas. A atualização já está disponível no site, no aplicativo e na API. As tarifas por token permanecem iguais; a economia anunciada depende do menor consumo por tarefa.

A DeepSeek lançou neste sábado, 17, uma atualização de seu modelo de inteligência artificial que promete concluir tarefas mais rapidamente e gerar respostas mais curtas. A proposta é reduzir o tempo de espera e o custo de uso, ao mesmo tempo em que melhora o desempenho do sistema.

Batizada de V4.1-Flash-1017, a versão já está disponível no site, no aplicativo e na plataforma para desenvolvedores da empresa chinesa. Ela atualiza o V4.1-Flash, apresentado em setembro, segundo o histórico oficial de lançamentos.

O que muda na nova versão

A DeepSeek relata avanços em raciocínio, programação, compreensão de imagens e tarefas executadas por agentes de IA. Esses sistemas usam ferramentas para realizar atividades que exigem várias etapas, como trabalhar em um projeto de software.

No Humanity’s Last Exam, teste de questões complexas de diferentes áreas, a pontuação do modelo sem ferramentas passou de 36,8 para 42,6, segundo os resultados publicados pela própria empresa no documento técnico do modelo.

A companhia também afirma ter reduzido o tempo necessário para executar tarefas e o tamanho das respostas. O anúncio não informa um percentual geral de ganho de velocidade.

Preço por token continua igual

A atualização não altera as tarifas da API, a interface usada por desenvolvedores para integrar o modelo a outros produtos. A economia prometida depende de consumir menos tokens, as unidades de texto processadas pela IA, para concluir uma tarefa.

Na tabela oficial, o milhão de tokens gerados custa US$ 0,60 fora do horário de pico e US$ 1,20 no pico. Para a entrada de informações sem reaproveitamento de cache, os valores são de US$ 0,15 e US$ 0,30, respectivamente.

Quem já utiliza o modelo pela API mantém a mesma forma de acesso. A nova versão também está disponível para download, com licença MIT, que permite seu uso comercial.

Perguntas frequentes

Qual é a nova versão da DeepSeek? ＋ É a V4.1-Flash-1017, atualização anunciada em 17 de outubro de 2026 para o V4.1-Flash, lançado em setembro.

Onde a nova versão está disponível? ＋ No site, no aplicativo da DeepSeek e na API, usada por desenvolvedores para integrar o modelo a outros produtos.

O que muda com a atualização? ＋ Segundo a empresa, o modelo melhora em raciocínio, programação, compreensão de imagens e tarefas com agentes, além de concluir atividades mais rapidamente e produzir respostas mais curtas.

A DeepSeek reduziu o preço da API? ＋ Não nesta atualização. As tarifas por token foram mantidas. A redução de custo por tarefa anunciada depende de consumir menos tokens.

Quanto custa gerar respostas pela API? ＋ O milhão de tokens de saída custa US$ 0,60 fora do horário de pico e US$ 1,20 no pico, conforme a tabela oficial.