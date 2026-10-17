Por que os sites estão fechando as portas para agentes de IA?

RESUMO ＋ Agentes de IA prometem fazer compras, reservar viagens e executar tarefas pela internet, mas encontram restrições em serviços como Amazon, Delta e bancos americanos. Os bloqueios combinam preocupações de segurança com disputas sobre o controle das transações e a remuneração dos sites.

A promessa dos agentes de inteligência artificial (IA) é poupar o usuário de abrir sites, comparar opções e preencher formulários. Para cumpri-la, essas ferramentas precisam entrar justamente nas páginas que pretendem dispensar o consumidor de visitar. — e uma parte delas está fechando a porta.

Serviços de comércio eletrônico, viagens e finanças passaram a restringir programas que navegam em nome de pessoas. Segundo o The Verge, a Delta impede agentes de reservar passagens, enquanto JPMorgan Chase e Charles Schwab confirmaram bloqueios ao acesso automatizado a contas por preocupações de segurança.

A resistência expõe uma diferença entre demonstrar que uma IA consegue usar um navegador e colocá-la para trabalhar na internet. A autorização do usuário não garante que o site aceite o assistente escolhido por ele. Para quem vende a promessa de delegar tarefas, essa é uma limitação que depende de outras empresas.

Quem controla a relação com o cliente?

Um agente pode pesquisar produtos e concluir uma compra sem que a pessoa percorra vitrines digitais ou veja recomendações patrocinadas. Essa mudança interfere em negócios construídos para disputar a atenção do visitante, além de levantar dúvidas sobre quem responde quando a ferramenta erra.

A Amazon tornou esse conflito explícito ao exigir que a Perplexity interrompesse as compras realizadas por seu navegador Comet na plataforma. Em uma declaração publicada em novembro de 2025, a varejista afirmou que aplicações de terceiros deveriam operar de maneira transparente e respeitar a decisão dos serviços sobre participar ou não dessas operações.

A empresa acusou o Comet de acessar sua loja sem se identificar adequadamente como agente automatizado. A Perplexity contesta essa interpretação e defende que o consumidor deve poder escolher um assistente para agir em seu nome. A divergência também chegou à Justiça, com uma ação da Amazon contra a startup.

O interesse comercial faz parte da discussão. Se o agente escolhe o produto e entrega a transação pronta, a plataforma pode perder oportunidades de exibir publicidade e influenciar a decisão. Para a empresa de IA, assumir essa etapa significa se tornar o lugar onde o consumidor começa — e possivelmente termina — a compra.

Segurança também pode barrar um pedido legítimo

Nem toda interrupção resulta de uma decisão específica contra agentes. Sites já utilizam mecanismos para identificar acessos automatizados, impedir fraudes e proteger contas. Uma ferramenta encarregada de realizar uma tarefa legítima pode encontrar essas mesmas barreiras.

Isso ajuda a explicar por que uma página funciona quando a pessoa navega diretamente, mas apresenta um desafio de verificação ou recusa o acesso quando é visitada pelo assistente. Também significa que uma falha isolada não comprova que determinada empresa tenha adotado uma proibição geral.

Essas restrições se somam às dificuldades técnicas dos navegadores com IA. Reconhecer botões, interpretar uma página e executar uma sequência de ações não resolve, por si só, as exigências de identificação e autorização do serviço.

Algumas empresas preferem negociar a entrada

Há negócios que enxergam nos agentes um novo canal de vendas. A Meta tem buscado esse caminho com o Muse, por meio de integrações com empresas como Walmart, Sephora e Best Buy. Essas parcerias fazem parte da expansão da companhia em serviços de IA para consumidores e empresas.

O contraste mostra que a reação da internet está longe de ser uniforme. Uma loja pode aceitar determinados parceiros e recusar outros, enquanto um serviço financeiro estabelece restrições próprias para o acesso a contas. O alcance do assistente passa a depender das condições negociadas com cada plataforma.

No caso do Yelp, o acesso também envolve remuneração pelo conteúdo. Segundo o The Verge, a empresa permite que agentes participem de seu programa pago de licenciamento de dados.

Busca, treinamento e navegação são usos diferentes

A discussão fica mais complexa porque nem todo robô procura fazer uma compra. Alguns percorrem páginas para construir índices de busca; outros coletam material para treinar modelos; agentes podem consultar o mesmo endereço para atender a uma solicitação naquele momento.

Um site pode querer aparecer nos resultados de pesquisa e, ao mesmo tempo, recusar outros usos de seu conteúdo. A Cloudflare, fornecedora de infraestrutura e segurança, passou a oferecer controles separados para essas atividades, permitindo escolhas mais específicas do que simplesmente bloquear toda inteligência artificial.

A empresa argumenta que publicidade, assinaturas e relações diretas com visitantes dependem da chegada das pessoas às páginas. O acesso automatizado pode retirar informações sem produzir a visita que sustenta essa remuneração.

Para o usuário, a consequência é uma automação com alcance variável. O agente pode encontrar informações, mas esbarra na etapa seguinte, quando precisa entrar em uma conta ou concluir uma transação.

Para Chris Canal, CEO da empresa de avaliação de segurança de IA EquiStamp, parte dessas dificuldades vem de proteções que já existiam contra programas maliciosos. "Esses agentes de IA acionam essas mesmas proteções", afirmou em entrevista ao The Verge.