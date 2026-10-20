Muse, IA da Meta, supera 10 milhões de downloads nos EUA em 40 dias

Muse, agente de IA da Meta: aplicativo supera 10 milhões de downloads nos EUA em 40 dias, segundo a Sensor Tower (Meta/Divulgação)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15h38.
O Muse superou 10 milhões de downloads nos EUA em 40 dias, segundo estimativas da Sensor Tower. O agente da Meta realiza tarefas a pedido do usuário. O produto pode pesquisar informações e trabalhar com serviços conectados. Há recursos gratuitos e assinaturas para ampliar o uso.
O Muse, agente de inteligência artificial da Meta que executa tarefas a pedido do usuário, superou 10 milhões de downloads nos Estados Unidos em 40 dias, segundo estimativas da Sensor Tower divulgadas nesta terça-feira, 20.
O levantamento aponta 10,9 milhões de downloads desde a estreia, em 8 de setembro, dos quais 10,2 milhões nos EUA. Apenas outros 11 aplicativos atingiram a marca no mesmo prazo; o caso mais recente era o Threads, em julho de 2023.
A proposta do agente pessoal da Meta é assumir parte do trabalho que hoje exige abrir vários aplicativos. A pessoa descreve o que precisa, e o sistema pode pesquisar, preparar documentos e interagir com serviços conectados.
O Muse funciona em um computador virtual próprio, com navegador. Isso permite conduzir atividades em várias etapas e continuar trabalhando mesmo depois que a pessoa fecha o aplicativo, segundo a Meta.
Entre as aplicações no trabalho estão reunir referências e organizar pesquisas para projetos. Em vez de fazer uma pergunta isolada, o usuário pode pedir um levantamento e deixar o agente executar parte da busca e da organização das informações.
No lançamento, a Meta informou que o produto era movido pelo modelo Muse Spark. O modelo é a tecnologia por trás do agente; Muse é o produto com o qual a pessoa interage.A aposta é transformar pedidos em tarefas executadas dentro dos serviços que a pessoa já usa.
A comparação com o Threads coloca o Muse entre os lançamentos de rápida adoção no mercado americano. O recorte considera o tempo desde a estreia de cada aplicativo, e não o tamanho atual de suas bases.
Downloads não equivalem a usuários diários. Nesse segundo indicador, a Sensor Tower estimou que o Muse chegou a 2,5 milhões de usuários ativos diários em 16 de outubro.
A consultoria acompanha downloads e uso separadamente, com modelos estatísticos e amostras de atividade. O crescimento das instalações mostra a procura inicial; acompanhar quem volta ao aplicativo ajuda a entender se ele passa a fazer parte da rotina.
Segundo a Meta, o usuário escolhe quais serviços conecta e pode revogar o acesso. A empresa também afirma que o agente pede autorização antes de ações sensíveis, como enviar e-mails ou fazer compras.O usuário define quais serviços o agente pode acessar.
O lançamento contemplou iOS, Android e web nos Estados Unidos, com recursos gratuitos e assinaturas para ampliar o uso. O anúncio consultado não traz uma data de chegada ao Brasil.
É um agente pessoal de inteligência artificial capaz de executar tarefas em várias etapas. Pode pesquisar informações e trabalhar com aplicativos conectados.
Os números são estimativas da Sensor Tower. A consultoria acompanha o desempenho de aplicativos, incluindo downloads e uso.
Não. O download registra a obtenção do aplicativo; usuários ativos medem seu uso em determinado período.
A Meta oferece recursos gratuitos. Há também assinaturas para quem quer ampliar o uso.
O agente pode executar essa tarefa, mas a Meta diz que ele pede autorização antes do envio. O usuário define o acesso aos serviços conectados.
O anúncio consultado não informa uma data. O lançamento anunciado pela Meta começou nos Estados Unidos.