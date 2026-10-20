Muse, IA da Meta, supera 10 milhões de downloads nos EUA em 40 dias

RESUMO ＋ O Muse superou 10 milhões de downloads nos EUA em 40 dias, segundo estimativas da Sensor Tower. O agente da Meta realiza tarefas a pedido do usuário. O produto pode pesquisar informações e trabalhar com serviços conectados. Há recursos gratuitos e assinaturas para ampliar o uso.

O Muse, agente de inteligência artificial da Meta que executa tarefas a pedido do usuário, superou 10 milhões de downloads nos Estados Unidos em 40 dias, segundo estimativas da Sensor Tower divulgadas nesta terça-feira, 20.

O levantamento aponta 10,9 milhões de downloads desde a estreia, em 8 de setembro, dos quais 10,2 milhões nos EUA. Apenas outros 11 aplicativos atingiram a marca no mesmo prazo; o caso mais recente era o Threads, em julho de 2023.

A proposta do agente pessoal da Meta é assumir parte do trabalho que hoje exige abrir vários aplicativos. A pessoa descreve o que precisa, e o sistema pode pesquisar, preparar documentos e interagir com serviços conectados.

O que o Muse faz na prática

O Muse funciona em um computador virtual próprio, com navegador. Isso permite conduzir atividades em várias etapas e continuar trabalhando mesmo depois que a pessoa fecha o aplicativo, segundo a Meta.

Entre as aplicações no trabalho estão reunir referências e organizar pesquisas para projetos. Em vez de fazer uma pergunta isolada, o usuário pode pedir um levantamento e deixar o agente executar parte da busca e da organização das informações.

No lançamento, a Meta informou que o produto era movido pelo modelo Muse Spark. O modelo é a tecnologia por trás do agente; Muse é o produto com o qual a pessoa interage.

A aposta é transformar pedidos em tarefas executadas dentro dos serviços que a pessoa já usa.

Um começo raro entre os aplicativos

A comparação com o Threads coloca o Muse entre os lançamentos de rápida adoção no mercado americano. O recorte considera o tempo desde a estreia de cada aplicativo, e não o tamanho atual de suas bases.

Downloads não equivalem a usuários diários. Nesse segundo indicador, a Sensor Tower estimou que o Muse chegou a 2,5 milhões de usuários ativos diários em 16 de outubro.

A consultoria acompanha downloads e uso separadamente, com modelos estatísticos e amostras de atividade. O crescimento das instalações mostra a procura inicial; acompanhar quem volta ao aplicativo ajuda a entender se ele passa a fazer parte da rotina.

Quem controla o acesso e onde ele está disponível

Segundo a Meta, o usuário escolhe quais serviços conecta e pode revogar o acesso. A empresa também afirma que o agente pede autorização antes de ações sensíveis, como enviar e-mails ou fazer compras.

O usuário define quais serviços o agente pode acessar.

O lançamento contemplou iOS, Android e web nos Estados Unidos, com recursos gratuitos e assinaturas para ampliar o uso. O anúncio consultado não traz uma data de chegada ao Brasil.