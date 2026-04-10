Conheça o AI washing, febre de corporações que dizem dominar IA, mas estão mentindo

Nem toda solução rotulada como IA utiliza a tecnologia de forma avançada ou relevante (Wavebreakmedia Ltd/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 10 de abril de 2026 às 07h00.
A popularização da inteligência artificial impulsionou um novo movimento no mercado: o chamado AI washing.
O termo descreve situações em que empresas promovem produtos ou serviços como baseados em IA, mesmo quando o uso da tecnologia é limitado, superficial ou inexistente.
Inspirado no conceito de “greenwashing”, usado quando empresas exageram ações ambientais, o AI washing surge como uma estratégia de marketing.
Na prática, organizações associam suas soluções à inteligência artificial para ganhar relevância, atrair investimentos ou transmitir inovação, mesmo sem mudanças estruturais reais em seus produtos.
EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga
https://lps.exame.com/slp-workshop-ai?utm_source=conteudo&utm_medium=inteligencia-artici &utm_campaign=o-que-vem-depoi--do-chatgpt-10-ferramenta--que-apontam-o-futuro-da-ia
Isso pode incluir desde o uso de algoritmos simples apresentados como IA avançada até funcionalidades automatizadas comuns sendo rotuladas como inteligência artificial, sem que haja aprendizado de máquina ou adaptação real do sistema.
O avanço acelerado da IA, somado ao interesse do mercado, criou um ambiente competitivo em que associar produtos à tecnologia se tornou um diferencial.
Empresas buscam demonstrar modernidade e acompanhar tendências, especialmente diante da pressão por inovação digital.
Nesse contexto, o termo “IA” passa a ser utilizado como argumento comercial, muitas vezes sem clareza sobre o que realmente está sendo aplicado.
Para o consumidor, a distinção entre automação tradicional e inteligência artificial pode não ser evidente.
Alguns sinais ajudam a reconhecer possíveis casos de AI washing:
A ausência de transparência costuma ser um dos principais indicadores de que o uso da tecnologia pode estar sendo superestimado.
O AI washing pode gerar distorções na percepção sobre a tecnologia, dificultando a avaliação de soluções realmente inovadoras.
Além disso, cria ruído no mercado, afetando a confiança de consumidores, investidores e profissionais que buscam ferramentas efetivas.
Para quem atua em áreas ligadas a tecnologia, negócios ou comunicação, entender o AI washing se torna essencial.
Avaliar criticamente o uso do termo “IA” permite identificar oportunidades reais, evitar decisões baseadas em marketing e direcionar investimentos de forma mais estratégica.
Em um cenário em que a inteligência artificial ganha espaço rapidamente, a capacidade de análise se torna um diferencial competitivo.