Ela deixou o banco para vender imóveis. Duas décadas depois, soma US$ 600 milhões em negócios

Fernanda Zomignani, corretora de imóveis em Miami: “Quem compra aqui, morando no Brasil, precisa de alguém de confiança do outro lado. A relação não acaba na escritura”. (Divulgação)
Freelancer em Negócios
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08h01.
Fernanda Zomignani vendia franquias de escolas de inglês no Brasil. Anos depois, trocou o negócio pelo mercado imobiliário nos Estados Unidos, atravessou a crise de 2008 e construiu uma carteira de clientes que já soma US$ 600 milhões em imóveis vendidos.
Há 21 anos no setor, a brasileira comanda o Fernanda Z Group, na Compass, e atende principalmente compradores brasileiros interessados em imóveis no sul da Flórida. Cerca de 90% de seus clientes moram no Brasil.
A trajetória começou com uma mudança de país e uma passagem pelo setor bancário, mas ganhou escala quando Fernanda percebeu que poderia levar para a corretagem uma lógica que já conhecia: manter o relacionamento com o cliente depois da venda. Agora, ela quer ampliar a atuação para imóveis comerciais e criar um curso para formar novos corretores.Para 2027, Fernanda tem duas metas: elevar o volume anual de vendas de imóveis para US$ 60 milhões e lançar um curso com aulas em português e inglês, voltado a profissionais que estão começando na área.
Fernanda chegou aos Estados Unidos em 2001 e começou a trabalhar em um banco. Após os atentados de 11 de setembro daquele ano, as instituições financeiras intensificaram os procedimentos para identificar suspeitas de financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. O trabalho passou a envolver cada vez mais análise de documentos e verificações, em vez de relacionamento comercial. “Eu gosto de vender, eu não gosto de ficar olhando papel”, afirma.
Em 2005, decidiu migrar para o mercado imobiliário. A experiência no banco ajudou a moldar sua forma de atender compradores: em vez de concentrar o trabalho na apresentação de imóveis e no fechamento da venda, ela passou a tratar a carteira de clientes como um portfólio de investimentos.
A experiência anterior com franquias também contribuiu para esse modelo. No Brasil, a venda de uma franquia de escola de inglês exigia acompanhamento contínuo do franqueado, que precisava de orientação para administrar e desenvolver o negócio.Fernanda levou essa lógica para o mercado imobiliário. Além de ajudar a escolher uma propriedade, passou a orientar clientes sobre prestadores de serviços, abertura de empresas e profissionais que podem participar da compra e da manutenção do imóvel.
“Quem compra aqui, morando no Brasil, precisa de alguém de confiança do outro lado. A relação não acaba na escritura”, diz.
Nos Estados Unidos, corretores imobiliários precisam atuar vinculados a uma imobiliária licenciada, responsável por supervisionar as transações e oferecer respaldo jurídico à operação. Por isso, Fernanda começou em uma empresa menor, onde poderia receber acompanhamento mais próximo do responsável pela corretagem. Depois, migrou para empresas maiores e chegou à Compass, onde lidera seu próprio grupo de negócios. A estrutura permite que ela mantenha uma equipe própria de atendimento e marketing, com acesso aos sistemas e ao suporte jurídico da imobiliária.
Quando entrou no mercado imobiliário, Fernanda já tinha uma rede de contatos formada no banco. Os primeiros clientes vieram de antigos relacionamentos profissionais e de indicações de outros bancários.
Na época, havia poucos corretores brasileiros atuando em Miami. A rede de contatos foi suficiente para iniciar a operação, que cresceu de forma orgânica, com viagens ao Brasil, reuniões individuais e recomendações de clientes.
A crise imobiliária americana de 2008 criou outra oportunidade. Com a queda dos preços e condições cambiais favoráveis para alguns compradores brasileiros, a corretora intensificou as vendas. “Em 2009, o brasileiro salvou Miami”, afirma.
Ao longo dos anos, Fernanda também investiu na produção de vídeos e na presença digital. Ela começou a publicar conteúdo antes da pandemia, quando esse formato ainda era visto com desconfiança por parte dos profissionais do setor.
Hoje, mantém uma estrutura própria de marketing, assistentes e funcionários dentro da Compass. Também dedica tempo ao LinkedIn, rede profissional que considera relevante para construir relações e alcançar novos clientes.
Uma das ideias que Fernanda procura apresentar aos compradores brasileiros é a possibilidade de usar financiamento para ampliar a carteira de imóveis. “O real estate é um dos poucos investimentos em que você pode comprar um imóvel dando 25% de entrada e se beneficiar da valorização sobre 100% do valor do bem”, afirma.
Em uma compra imobiliária, o comprador pode dar uma entrada e financiar o restante, desde que consiga aprovação de crédito e tenha condições de arcar com as parcelas e os demais custos.A estratégia, no entanto, exige atenção aos riscos. O financiamento amplia tanto os ganhos potenciais quanto as perdas: se o imóvel desvalorizar, ficar vazio ou gerar despesas maiores que o previsto, o investidor continuará responsável pelas parcelas e pelos custos de manutenção.
É preciso considerar juros, impostos, seguros, taxas de condomínio e a facilidade de revenda. A valorização não é garantida, e o retorno sobre o capital próprio depende do resultado da operação depois de todas as despesas.
Fernanda também auxilia clientes a avaliar estruturas de aquisição, como LLCs e trusts. A escolha depende dos objetivos patrimoniais e das circunstâncias de cada comprador e deve ser feita com orientação jurídica e tributária especializada.
Para Fernanda, um dos desafios do mercado é a percepção de que o trabalho do corretor se resume a mostrar imóveis e concluir a transação. Ela argumenta que a escolha de uma propriedade exige conhecimento sobre localização, condições do condomínio, custos de manutenção e potencial de revenda.“Você tem que avaliar o retorno local, as restrições do lugar e os problemas do condomínio. É muito mais complexo do que parece. Acho que um dos desafios é que as pessoas banalizaram um pouco o processo de compra”, afirma.
Fernanda acredita que a transferência de empresas e profissionais para o sul da Flórida deve ampliar a procura por imóveis nos próximos anos. Na avaliação dela, parte desse movimento ainda não se refletiu integralmente na demanda por espaços comerciais e nos serviços que acompanham a chegada de novos moradores.
Ela cita a construção de torres comerciais e hoteleiras e a expectativa de que empresas que planejam se instalar na região comecem a levar mais funcionários para Miami.
Ela imagina que a chegada de funcionários estimule a demanda por serviços locais, como escolas, consultórios, restaurantes e outros negócios. Para a corretora, esse movimento abre espaço para atender empresários brasileiros que precisam de imóveis para instalar suas operações.Fernanda pretende ampliar a atuação comercial para acompanhar essa procura. A meta é elevar o volume anual de vendas do grupo para US$ 60 milhões em 2027, acima da média recente de US$ 40 milhões.
Outra frente de expansão é a criação de um curso para profissionais que acabaram de obter licença para atuar no mercado imobiliário. Fernanda pretende lançar o programa no início de 2027.O plano é oferecer aulas gravadas e encontros ao vivo uma vez por mês, em português e inglês. O conteúdo deve abordar desde a condução de visitas e o relacionamento com clientes até aspectos técnicos da compra e da construção de imóveis.
Fernanda afirma que quer reunir 150 alunos na primeira etapa. O preço do curso ainda está em definição, e a corretora diz estar comparando outras ofertas e testando valores antes de fechar o modelo comercial.
A iniciativa também pode funcionar como uma nova fonte de profissionais para seu grupo. Ela pretende selecionar alunos para trabalhar com a equipe, criando uma possibilidade de carreira para quem está começando no setor.
O projeto reflete uma dificuldade que Fernanda identifica na profissão: obter a licença não significa estar preparado para conduzir sozinho uma transação de alto valor. “Quero expandir meu grupo, pegar os melhores alunos do curso e trazê-los para trabalhar comigo, dando uma carreira para essas pessoas. Porque não é só trabalhar e vender, também é preciso dar algo a mais para o mundo”, diz.