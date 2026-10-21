Celular carregando devagar? Como testar o cabo USB-C

USB-C: testar cabo, carregador e tomada separadamente ajuda a identificar a causa da recarga lenta (Alexander Yakimov Nickolaevich/Cavan Images/Getty Images)
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Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08h01.
Para saber se o cabo USB-C deixa a recarga lenta, troque uma peça por vez, mantendo as outras fixas, e observe os avisos de carregamento do sistema. Se a lentidão continua com outro cabo, outras causas possíveis são porta suja, carregador de baixa potência, calor ou recursos de proteção da bateria.
Um cabo USB-C que carrega devagar pode ser identificado com testes de isolamento: trocar o cabo, depois o carregador e depois a tomada, sempre um item de cada vez. O sistema do aparelho também ajuda, com avisos de carregador lento ou de acessório incompatível no iPhone, no Galaxy e no Pixel.
O fio, porém, nem sempre é o culpado. Porta com sujeira, adaptador fraco, calor e configurações de proteção de bateria produzem o mesmo sintoma. Por isso, o diagnóstico começa pela eliminação.
A regra é mudar uma variável por vez e manter condições semelhantes, inclusive o nível da bateria, a temperatura e o uso do celular. A diferença de velocidade ajuda a identificar a peça que limita a recarga, mas não fecha o diagnóstico sozinha.
Antes de comprar um medidor USB, vale checar o que o sistema do aparelho informa.
Se um cabo confiável também entrega recarga lenta, vale investigar outros fatores.
Não. O conector é o mesmo, mas a corrente suportada e a qualidade dos condutores variam. Um cabo USB-C para USB-C de 3 A pode suportar até 60 W a 20 V, mas isso não garante a velocidade máxima em todo celular. A combinação de tensão, corrente e protocolo exigida pelo aparelho também importa.
Alguns modelos exigem um cabo específico para atingir a potência máxima. A Samsung recomenda cabo USB-C de 5 A para o Super Fast Charging 2.0, de 45 W, que também depende de carregador com USB-PD e fonte de alimentação programável (PPS). Com um cabo de 3 A, esses aparelhos carregam, mas abaixo da velocidade máxima.
No Pixel, o Google recomenda adaptador PPS de 30 W ou mais, ou adaptadores USB-PD de 15 W ou mais, com a velocidade final definida pelo próprio telefone.
A conexão USB-A também pode limitar a velocidade em aparelhos que dependem de USB-PD. Isso não significa que todo carregador USB-A seja lento: há outros protocolos de carga rápida, e a compatibilidade precisa ser conferida no manual do celular.
No Brasil, carregadores de celular precisam de homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para serem vendidos. A homologação inclui ensaios técnicos e de segurança. Essa exigência para carregadores não se aplica automaticamente ao cabo USB vendido separadamente.
Na hora da compra, observe quatro pontos:
Se a recarga continua lenta depois de testar outro cabo e outro carregador confiáveis, verificar a porta, reiniciar o aparelho e checar as configurações de bateria, procure a assistência técnica. Os testes caseiros não distinguem com segurança problemas na porta, na bateria ou no circuito de carregamento.
Danos visíveis, mau contato, recarga apenas em certas posições e desconexões podem indicar problema. Compare com outro cabo compatível no mesmo carregador e celular. Aquecimento excessivo exige interromper o uso.
Sim, desde que ele seja homologado pela Anatel e compatível com o padrão de carga do celular, como USB-PD ou PPS. Fabricantes recomendam acessórios originais ou certificados.
Depende da porta. Algumas fornecem pouca potência; outras oferecem mais energia. Confira a potência de saída e o padrão de carga do computador, além da compatibilidade com o celular.
Pode deixar. Jogos e vídeos aumentam o consumo de energia. Se a temperatura subir, o aparelho também pode reduzir ou interromper a recarga.
Não há garantia universal. Um cabo de 3 A pode atender muitos aparelhos, mas a carga rápida depende da compatibilidade entre celular, cabo e carregador. Alguns Galaxy, por exemplo, exigem cabo de 5 A para o modo de 45 W.