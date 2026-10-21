Celular carregando devagar? Como testar o cabo USB-C

RESUMO ＋ Para saber se o cabo USB-C deixa a recarga lenta, troque uma peça por vez, mantendo as outras fixas, e observe os avisos de carregamento do sistema. Se a lentidão continua com outro cabo, outras causas possíveis são porta suja, carregador de baixa potência, calor ou recursos de proteção da bateria.

Um cabo USB-C que carrega devagar pode ser identificado com testes de isolamento: trocar o cabo, depois o carregador e depois a tomada, sempre um item de cada vez. O sistema do aparelho também ajuda, com avisos de carregador lento ou de acessório incompatível no iPhone, no Galaxy e no Pixel.

O fio, porém, nem sempre é o culpado. Porta com sujeira, adaptador fraco, calor e configurações de proteção de bateria produzem o mesmo sintoma. Por isso, o diagnóstico começa pela eliminação.

Como saber se o cabo USB-C é o problema?

A regra é mudar uma variável por vez e manter condições semelhantes, inclusive o nível da bateria, a temperatura e o uso do celular. A diferença de velocidade ajuda a identificar a peça que limita a recarga, mas não fecha o diagnóstico sozinha.

Compare dois cabos no mesmo carregador: conecte o cabo suspeito e, em seguida, um cabo original ou certificado para o seu modelo, sem trocar carregador nem tomada. Se a recarga acelera em condições semelhantes, o primeiro pode estar limitando a carga; Teste o cabo suspeito em outro carregador: use uma fonte compatível com a carga rápida do aparelho. Se a lentidão se repete, a suspeita sobre o cabo aumenta; Use o cabo em outro celular compatível: o resultado ajuda na comparação, mas carregar outro aparelho não prova que o cabo atende à potência exigida pelo seu telefone; Confira o encaixe: conector frouxo, que só carrega em certa posição ou desconecta sozinho, pode indicar sujeira ou dano no cabo ou na entrada do celular; Inspecione o cabo: procure trincas perto das pontas, fios expostos, amassados e conectores tortos. Cabo com dano visível ou que esquenta além do normal deve sair de uso.

Como ver no celular se a carga está lenta?

Antes de comprar um medidor USB, vale checar o que o sistema do aparelho informa.

iPhone: desde o iOS 18, o menu Ajustes > Bateria pode exibir o aviso "Carregador lento" quando um adaptador mais potente melhoraria a recarga. O aviso, sozinho, não indica defeito no cabo ou no celular. Para carga rápida, a Apple indica adaptador USB-C com USB Power Delivery (USB-PD) e cabo compatível;

desde o iOS 18, o menu Ajustes > Bateria pode exibir o aviso "Carregador lento" quando um adaptador mais potente melhoraria a recarga. O aviso, sozinho, não indica defeito no cabo ou no celular. Para carga rápida, a Apple indica adaptador USB-C com USB Power Delivery (USB-PD) e cabo compatível; Samsung Galaxy: no app Samsung Members, a aba Suporte leva ao diagnóstico do telefone. O teste de carregamento por cabo verifica falhas ligadas ao acessório e à bateria;

no app Samsung Members, a aba Suporte leva ao diagnóstico do telefone. O teste de carregamento por cabo verifica falhas ligadas ao acessório e à bateria; Google Pixel: a notificação "Verificar acessório de carregamento" indica que o cabo ou o adaptador pode estar danificado ou ser incompatível, o que deixa a recarga muito lenta ou a interrompe;

a notificação "Verificar acessório de carregamento" indica que o cabo ou o adaptador pode estar danificado ou ser incompatível, o que deixa a recarga muito lenta ou a interrompe; Apps de bateria: no Android, apps como o AccuBattery mostram a corrente informada pelo sistema durante a carga. O número serve como indício, não como diagnóstico definitivo.

Por que o celular carrega devagar mesmo com outro cabo?

Se um cabo confiável também entrega recarga lenta, vale investigar outros fatores.

Porta suja: com o celular desligado e desconectado, ilumine a entrada com uma lanterna. Fiapos de bolso e poeira impedem o encaixe completo. Siga a orientação de limpeza do fabricante; não introduza objetos metálicos nem líquidos. Se a sujeira estiver presa, procure assistência;

com o celular desligado e desconectado, ilumine a entrada com uma lanterna. Fiapos de bolso e poeira impedem o encaixe completo. Siga a orientação de limpeza do fabricante; não introduza objetos metálicos nem líquidos. Se a sujeira estiver presa, procure assistência; Fonte de energia fraca: adaptadores de baixa potência e algumas portas de computador, hubs ou carregadores veiculares podem limitar a recarga. A velocidade depende da potência e do protocolo disponíveis;

adaptadores de baixa potência e algumas portas de computador, hubs ou carregadores veiculares podem limitar a recarga. A velocidade depende da potência e do protocolo disponíveis; Calor: jogos, vídeos, capa grossa e exposição ao sol elevam a temperatura, e o celular reduz a potência para proteger a bateria. Deixe o aparelho esfriar em local ventilado e evite apps pesados durante a recarga;

jogos, vídeos, capa grossa e exposição ao sol elevam a temperatura, e o celular reduz a potência para proteger a bateria. Deixe o aparelho esfriar em local ventilado e evite apps pesados durante a recarga; Proteção de bateria ativada: recursos como a proteção de bateria dos Galaxy, o carregamento adaptativo do Pixel e o limite de carga do iPhone seguram a recarga de propósito. As opções ficam no menu de bateria de cada sistema;

recursos como a proteção de bateria dos Galaxy, o carregamento adaptativo do Pixel e o limite de carga do iPhone seguram a recarga de propósito. As opções ficam no menu de bateria de cada sistema; Umidade na porta: se aparecer aviso de umidade, desconecte o cabo, seque a parte externa e aguarde a porta secar antes de carregar de novo.

Todo cabo USB-C faz carga rápida?

Não. O conector é o mesmo, mas a corrente suportada e a qualidade dos condutores variam. Um cabo USB-C para USB-C de 3 A pode suportar até 60 W a 20 V, mas isso não garante a velocidade máxima em todo celular. A combinação de tensão, corrente e protocolo exigida pelo aparelho também importa.

Alguns modelos exigem um cabo específico para atingir a potência máxima. A Samsung recomenda cabo USB-C de 5 A para o Super Fast Charging 2.0, de 45 W, que também depende de carregador com USB-PD e fonte de alimentação programável (PPS). Com um cabo de 3 A, esses aparelhos carregam, mas abaixo da velocidade máxima.

No Pixel, o Google recomenda adaptador PPS de 30 W ou mais, ou adaptadores USB-PD de 15 W ou mais, com a velocidade final definida pelo próprio telefone.

A conexão USB-A também pode limitar a velocidade em aparelhos que dependem de USB-PD. Isso não significa que todo carregador USB-A seja lento: há outros protocolos de carga rápida, e a compatibilidade precisa ser conferida no manual do celular.

O que conferir antes de comprar um cabo ou carregador?

No Brasil, carregadores de celular precisam de homologação da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para serem vendidos. A homologação inclui ensaios técnicos e de segurança. Essa exigência para carregadores não se aplica automaticamente ao cabo USB vendido separadamente.

Na hora da compra, observe quatro pontos:

Selo da Anatel: confira a identificação de homologação no carregador ou, nas exceções previstas, no manual. Consulte o número na base de produtos homologados da agência; Corrente e potência: confira a corrente suportada (3 A ou 5 A) e a potência máxima declarada pelo fabricante; Protocolo de carga: o carregador deve declarar suporte ao padrão usado pelo seu celular, como USB-PD ou PPS; Procedência: desconfie de produtos sem nome de fabricante, sem especificação elétrica ou com preço muito abaixo da média.

Quando levar o celular à assistência técnica?

Se a recarga continua lenta depois de testar outro cabo e outro carregador confiáveis, verificar a porta, reiniciar o aparelho e checar as configurações de bateria, procure a assistência técnica. Os testes caseiros não distinguem com segurança problemas na porta, na bateria ou no circuito de carregamento.