O Claude faz muito mais do que conversar: conheça 4 funções que você deveria testar 

Pedir ao Claude para resumir um texto ou revisar um e-mail é apenas uma das maneiras de usar a inteligência artificial da Anthropic.

A ferramenta reúne recursos que permitem trabalhar com documentos, investigar informações na internet e transformar instruções em materiais que podem ser editados e compartilhados.

Algumas funções ajudam a organizar tarefas cotidianas. Outras permitem explorar dados, desenvolver protótipos e estruturar pesquisas.

Confira quatro recursos que vale conhecer para aproveitar melhor o Claude.

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1. Criar documentos e apresentações com Artifacts

O recurso Artifacts permite transformar uma solicitação em um conteúdo independente da conversa, como um documento, uma apresentação, um diagrama ou uma página interativa. Depois da criação, é possível pedir alterações e aperfeiçoar o resultado sem começar do zero.

É possível solicitar uma apresentação para uma reunião, visualizar um processo em um fluxograma ou montar uma página simples para explicar um projeto. O resultado pode ser editado e compartilhado.

2. Interpretar dados e criar visualizações

Planilhas podem esconder tendências difíceis de perceber em tabelas extensas. Com os recursos de análise disponíveis, o Claude pode ajudar a examinar dados, fazer cálculos e produzir gráficos que facilitem a interpretação.

Uma equipe de marketing, por exemplo, pode fornecer uma planilha de desempenho de campanhas e pedir uma comparação entre períodos. É importante informar o significado das colunas e conferir os cálculos antes de tomar decisões com base nos resultados.

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3. Organizar trabalhos com Projects

O recurso Projects permite reunir conversas, arquivos e instruções relacionados a um mesmo tema. Assim, o usuário consegue manter um espaço dedicado a uma atividade recorrente, como planejar conteúdo, estudar para uma prova ou organizar pesquisas profissionais.

Ao incluir orientações sobre público, objetivos e formato de entrega, é possível reduzir a necessidade de repetir o contexto em cada conversa. A função é especialmente útil para trabalhos que evoluem ao longo de várias etapas.

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4. Criar protótipos sem começar pelo código

Com Artifacts, é possível descrever uma ideia e pedir ao Claude que desenvolva uma experiência interativa, como uma calculadora, um questionário ou um painel simples. A ferramenta gera uma primeira versão que pode ser ajustada por meio de novas instruções.

Esse caminho ajuda a testar conceitos antes de investir no desenvolvimento completo de um produto. Ainda assim, protótipos podem conter erros e não devem ser tratados automaticamente como aplicações prontas para uso profissional.

Como escolher a função certa

O melhor recurso depende da tarefa. Pesquisas exigem fontes confiáveis; análises precisam de dados bem interpretados; documentos e protótipos pedem revisão antes de serem compartilhados.

Comece com uma atividade real e defina o resultado esperado. Quanto mais claro for o pedido, maior a chance de receber uma resposta útil.

Testar diferentes recursos também ajuda a descobrir quais etapas do trabalho podem ser aceleradas sem abrir mão da conferência humana.