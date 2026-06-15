Satya Nadella avisa: IA pode fazer com as empresas o que globalização fez com a indústria

Satya Nadella, CEO da Microsoft, publicou neste domingo um artigo no X, antigo Twitter, com um aviso que resume uma das tensões mais importantes do momento tecnológico: a inteligência artificial está absorvendo o conhecimento corporativo. E as empresas que alimentam esses modelos podem estar entregando sua principal vantagem competitiva sem perceber.

"A última coisa que qualquer um de nós quer é um mundo onde cada empresa em cada setor está cedendo valor para alguns modelos que comem tudo que veem", escreveu Nadella. "Não há permissão social para um futuro de IA que esvazia indústrias inteiras."

A analogia com a globalização

A comparação que Nadella escolheu é precisa e incômoda. Ele equiparou o risco da concentração de valor na IA ao que aconteceu na primeira fase da globalização — quando economias industriais inteiras foram esvaziadas pela terceirização de produção para países de mão de obra mais barata.

"Os números do PIB pareciam bem na superfície, mas o deslocamento era real e as consequências ainda estão sendo sentidas", escreveu. O paralelo é direto: assim como a globalização criou crescimento agregado enquanto destruía comunidades específicas, a concentração de valor em poucos modelos de IA pode gerar números impressionantes de produtividade enquanto retira das empresas o controle sobre seu próprio conhecimento acumulado.

A solução que Nadella propõe é um ecossistema de IA mais distribuído, em que as empresas mantenham o controle de seus sistemas de aprendizado — preservando tanto a expertise dos funcionários quanto a capacidade de inovar de forma proprietária.

O alerta não é só de Nadella

O artigo do CEO da Microsoft ecoa preocupações que outros executivos de tecnologia vêm levantando ao longo do ano. Em fevereiro, Sridhar Ramaswamy, CEO da Snowflake, disse num podcast que as grandes empresas de software correm o risco de se tornarem meros fornecedores de dados para os modelos de linguagem.

"Os grandes criadores de modelos querem criar um mundo em que todos os dados de todas as empresas estejam facilmente disponíveis para eles", disse Ramaswamy. "Todo o resto, o mundo, é apenas um cano de dados burro que alimenta aquele grande cérebro." Ramaswamy acrescentou que a Snowflake precisa operar com o "medo" de que as pessoas parem de usar agentes desenvolvidos por empresas de software e passem a querer um agente único que tenha dados de todo lugar.

Em janeiro, Aaron Levie, CEO da Box, foi na mesma direção num post no LinkedIn. "Os modelos de IA podem realizar trabalho intelectual de alto nível em quase todas as profissões, do direito à estratégia e à pesquisa científica", escreveu. "A questão com que teremos que lidar é: num mundo onde todos têm acesso à mesma inteligência especializada, como uma empresa se diferencia?" A resposta que ele propôs foi o contexto — o conhecimento específico e proprietário de cada organização.

O que está em jogo

O que une os três executivos é uma preocupação estrutural que vai além da competição entre empresas de tecnologia. Se os modelos de linguagem de grandes provedores — OpenAI, Anthropic, Google — absorvem o conhecimento de indústrias inteiras para se tornar mais capazes, e as empresas dessas indústrias perdem a propriedade desse conhecimento no processo, a distribuição de valor na economia muda de forma permanente.

É o mesmo debate que Dario Amodei, CEO da Anthropic, abordou no ensaio publicado na semana passada sobre política de IA — alertando para a possibilidade de que o deslocamento causado pela tecnologia possa ser uma propriedade intrínseca dela, não um efeito colateral evitável. A diferença é que Nadella está falando especificamente do deslocamento de valor entre empresas, não apenas de empregos.

O aviso vem do CEO de uma das empresas que mais investiu em IA nos últimos dois anos — e que tem interesse direto em que esse valor não fique concentrado apenas nos provedores de modelos de base. Mas a preocupação que ele articula é real independentemente de quem a levanta: quando o conhecimento de uma empresa vira dado de treinamento para um modelo que qualquer concorrente pode acessar, a vantagem competitiva acumulada ao longo de anos pode desaparecer numa única atualização de API.