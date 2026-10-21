'Sobrevivência' e 'Profundezas' lideram o Top 10 semanal de filmes e séries da Netflix Brasil

Você sabe o que todo mundo está assistindo? O ranking semanal da Netflix Brasil reúne os filmes e séries que mais atraíram espectadores brasileiros na última semana.

O suspense "Sobrevivência" liderou a lista de filmes pela segunda semana consecutiva, seguido por "Todos Menos Você" e "A Era do Gelo 5". Entre as séries, "Profundezas" lidera o ranking, também pela segunda semana.

Quais filmes estão no top 10 da Netflix?

"Sobrevivência" "Todos Menos Você" "A Era do Gelo 5" "A Noiva Cadáver" "A Era do Gelo 3" "Chuva Ácida" "A Era do Gelo 4" "O Protetor: Capítulo Final" "A Era do Gelo" "Pecadores"

"Sobrevivência", novo filme de Ben Affleck com produção da Netflix, estreou na sexta-feira, 9, e já ocupa o primeiro lugar dos filmes mais vistos da plataforma no Brasil desde então.

O suspense conta a história de um candidato à prefeitura de Los Angeles e sua esposa, interpretada por Kerry Washington, que enfrentam uma corrida contra o tempo após o sequestro do filho. Com o dinheiro comprometido pela campanha eleitoral, o casal precisa encontrar uma maneira de pagar o resgate, enquanto segredos vêm à tona e decisões arriscadas ameaçam a família e a carreira política do protagonista.

Quatro dos cinco filmes da franquia "A Era do Gelo" seguem entre os mais assistidos da Netflix desde que chegaram ao catálogo da plataforma, por meio de um acordo temporário de licenciamento com a Disney, com duração de três meses.

A principal novidade do ranking é "Todos Menos Você", comédia romântica que ocupa o segundo lugar entre os filmes mais assistidos da Netflix no Brasil e aparece no top 10 de outros 22 países.

Inspirado na peça "Muito Barulho por Nada", de William Shakespeare, o longa acompanha Bea (Sydney Sweeney) e Ben (Glen Powell), dois jovens que se conhecem e vivem um primeiro encontro promissor. A situação muda quando um mal-entendido compromete a relação, fazendo com que os dois se afastem.

O reencontro acontece durante um casamento na Austrália, em que Bea e Ben descobrem que precisarão conviver ao longo da celebração.

Quais séries estão no top 10 da Netflix?

"Profundezas" "Um Choque de Amor" "Doctor X - A Máfia do Jaleco Branco" "Armadilha" "Percy Jackson e os Olimpianos - Temporada 1" "Spike" "A Leste do Éden" "Meu Nome é Farah - Temporada 2" "Habeas Corpus" "Meu Nome é Farah - Temporada 1"

Entre as séries, "Profundezas" completa a segunda semana consecutiva na liderança do ranking brasileiro da Netflix. A minissérie canadense estreou na quinta-feira, 8 de outubro, e combina suspense, terror e drama familiar em uma trama ambientada em uma pequena comunidade costeira do Canadá.

Na segunda posição aparece o k-drama "Um Choque de Amor", que estreou na sexta-feira, 9 de outubro. A produção subiu do quarto para o segundo lugar no ranking, ampliando sua presença entre as séries mais assistidas da plataforma no Brasil.

A trama acompanha uma roteirista que emite descargas elétricas ao tocar em outras pessoas e um herdeiro de um grande conglomerado empresarial que depende de um coração artificial. Quando descobrem que a eletricidade dela pode recarregar o coração dele, os dois firmam um acordo para permanecer juntos por três meses.