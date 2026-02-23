Inteligência Artificial

Nove em cada 10 brasileiros já usaram inteligência artificial, aponta pesquisa

Levantamento do Instituto Locomotiva com 1.672 pessoas mostra que 87% dos internautas já recorreram a ferramentas de IA e 82% defendem regras claras para o setor

Da Redação
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 17h29.

A inteligência artificial deixou de ser conceito abstrato e passou a integrar a rotina digital do país. Entre os brasileiros com acesso à internet, 87% afirmam já ter usado ao menos uma ferramenta de IA, enquanto 98% dizem conhecer esse tipo de tecnologia. Além disso, 78% avaliam que a IA já faz parte do cotidiano da maioria da população conectada.

Os dados são de pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com a OpenAI, empresa de tecnologia responsável pelo ChatGPT, realizada entre dezembro e janeiro. O levantamento ouviu 1.672 brasileiros maiores de 18 anos, de todas as regiões e níveis de renda, todos com acesso à internet.

Para Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, o estudo evidencia a incorporação gradual da tecnologia em tarefas cotidianas. Segundo ele, a IA já aparece em buscas por informação, estudos e atividades profissionais, ampliando sua presença à medida que novas aplicações digitais ganham escala.

A percepção de avanço tende a se consolidar. Para 89% dos entrevistados, a presença da IA deve se tornar ainda mais frequente nos próximos anos, com impactos coletivos e profissionais. O dado indica não apenas familiaridade, mas também expectativa de que o domínio dessas ferramentas se torne diferencial competitivo no mercado de trabalho.

Para 82% dos internautas, o Brasil deve criar regras e leis específicas para regular o uso e o desenvolvimento da inteligência artificial. Ao mesmo tempo, 76% defendem que a elaboração dessas normas inclua participação ampla da sociedade. Há, porém, um alerta sobre excesso regulatório: 86% afirmam que as regras precisam ser claras e simples para não frear a inovação, e 68% dizem que exigências exageradas às empresas podem acabar prejudicando os próprios cidadãos.

Uso da IA no serviço público ganha apoio majoritário

A aplicação da tecnologia na gestão pública também aparece como prioridade no levantamento. Segundo a pesquisa, 75% dos entrevistados consideram seguro utilizar inteligência artificial em serviços públicos. Para 78%, a tecnologia pode ajudar o país a antecipar problemas e agir de forma preventiva, enquanto 74% acreditam que ela pode tornar políticas públicas mais precisas e baseadas em dados.

Outros 78% veem potencial de economia de recursos e redução de desperdícios, e 75% afirmam que a IA pode contribuir para diminuir desigualdades ao ampliar acesso à informação e à educação. Na avaliação por áreas específicas, gestão de programas sociais lidera com 85% de percepção de impacto positivo, seguida por saúde pública, segurança pública e defesa do consumidor, todas com 83%, além de políticas de emprego e capacitação profissional, com 81%.

Na leitura de Meirelles, os números indicam que a população já enxerga a IA como instrumento estratégico para modernizar o Estado. A expectativa, segundo ele, é que o uso estruturado da tecnologia fortaleça a relação entre poder público e cidadão, desde que acompanhado de transparência e regras equilibradas.

