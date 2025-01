Automação financeira: 6 estratégias comprovadas para otimizar os resultados da sua empresa

A transformação digital mudou a forma como as empresas gerenciam suas finanças. Os processos manuais, antes comuns na gestão financeira, abrem espaço para sistemas automatizados que reduzem o tempo de operação e eliminam falhas nos registros.

Dados do Sebrae mostram que empresas que automatizam seus processos financeiros diminuem em até 70% o tempo dedicado a tarefas administrativas. Veja, abaixo, 6 maneiras de automatizar processos na sua empresa:

1. Emissão automatizada de notas fiscais

Automatizar a emissão de notas fiscais garante conformidade com as obrigações fiscais e reduz erros manuais. O GestãoClick é uma solução gratuita para microempreendedores que facilita a emissão de notas fiscais de serviço diretamente no Brasil. O sistema oferece emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e, com preenchimento automático de informações a partir dos dados cadastrados, reduzindo erros manuais e agilizando o processo.

2. Conciliação bancária automática

A conciliação bancária automática facilita a verificação de transações financeiras e identificação de discrepâncias. O Granatum oferece funcionalidades para automatizar a conciliação bancária de forma prática e gratuita.

3. Gestão de contas a pagar e a receber

Automatizar o controle de contas a pagar e receber evita atrasos e melhora o planejamento financeiro. O Nibo organiza as contas a pagar e a receber, além de ter diversas outras funcionalidades, como cadastro de clientes, registro de pedidos e aviso de estoque mínimo.

4. Controle de fluxo de caixa em tempo real

Sistemas automatizados permitem visualizar o fluxo de caixa em tempo real. O Conta Azul é uma plataforma nacional que oferece funcionalidades gratuitas para o controle financeiro, indo desde gerenciamento de estoque até controle de vendas e emissão de boletos.

5. Processamento automático de pagamentos

Automatizar o processamento de pagamentos reduz o tempo gasto em tarefas manuais e minimiza erros, garantindo que fornecedores e funcionários sejam pagos corretamente e no prazo. As soluções do BTG Pactual Empresas permitem a automação de pagamentos, oferecendo serviços como pagamento de fornecedores, tributos e contas de consumo de forma digital e integrada.

6. Integração com plataformas de e-commerce

Para empresas que operam online, integrar sistemas financeiros com plataformas de e-commerce automatiza a entrada de dados de vendas, atualiza estoques e facilita a gestão financeira. O BTG Pactual, em parceria com o Olist Tiny, oferece soluções que permitem a integração de serviços financeiros com plataformas de e-commerce, facilitando a gestão de pagamentos e recebimentos.

A automação dos processos financeiros traz resultados mensuráveis para as empresas. O acesso a dados em tempo real permite decisões mais precisas e baseadas em informações concretas. A implementação dessas ferramentas requer planejamento e deve considerar as particularidades de cada negócio, Por isso, o treinamento da equipe e a escolha das soluções adequadas são fatores determinantes para o sucesso da automação.

