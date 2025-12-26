Economia

Finep libera R$ 1,5 bilhão para inovação no 1º semestre de 2026

Só em 2025, programa Inovacred alcançou volume recorde de R$ 3 bilhões em crédito contratado

Finep: financiamento vai priorizar projetos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste

Redação Exame

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 14h02.

A Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) anunciou a liberação de R$ 1,5 bilhão em crédito para o primeiro semestre de 2026, por meio do programa Inovacred. A iniciativa visa impulsionar projetos de inovação tecnológica em empresas de todo o país.

Criado em 2013, o programa oferece financiamento reembolsável com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com juros reduzidos e prazos estendidos. Em 2025, a taxa aplicada foi de taxa referencial + 6,068% ao ano, com até 96 meses para pagamento, incluindo período de carência.

Operado por cerca de 30 agentes financeiros, o Inovacred permite financiar desde equipamentos e softwares até infraestrutura, mão de obra especializada e serviços técnicos.

Balanço de 2025

No último ano, o programa registrou R$ 3 bilhões em contratos — maior volume desde sua criação. Desse total, mais de R$ 500 milhões foram direcionados a projetos localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Para 2026, a Finep manterá o foco regional: 30% dos recursos anunciados serão destinados exclusivamente a empresas dessas regiões. Segundo o presidente da financiadora, Luiz Antônio Elias, o objetivo é reforçar o papel da inovação no desenvolvimento econômico do país.

Os resultados do Inovacred mostram a importância de manter recursos regulares para ciência, tecnologia e inovação, com impacto também no desenvolvimento regional — afirmou Elias.

