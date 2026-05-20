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OpenAI prepara IPO para setembro, diz site

Dona do ChatGPT trabalha com Goldman Sachs e Morgan Stanley em prospecto confidencial, segundo o Wall Street Journal

Sam Altman: CEO da OpenAI venceu briga judicial com Musk

Sam Altman: CEO da OpenAI venceu briga judicial com Musk

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 20 de maio de 2026 às 13h32.

A OpenAI está prestes a iniciar o processo para fazer a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês).  Segundo o Wall Street Journal, A dona do ChatGPT trabalha com bancos para preparar o envio de documentação nos próximos dias ou semanas.

Bankers de instituições como Goldman Sachs e Morgan Stanley têm auxiliado a companhia de inteligência artificial na elaboração de uma minuta do prospecto de IPO. O documento deve ser apresentado de forma confidencial aos reguladores em breve, possivelmente já nesta sexta-feira, segundo algumas das fontes.

O objetivo é deixar a OpenAI, comandada por Sam Altman, pronta para abrir capital já em setembro. Os planos, no entanto, ainda podem mudar.

A empresa superou um obstáculo relevante nesta semana, ao vencer uma disputa judicial contra Elon Musk, cofundador da OpenAI e hoje rival de Altman.

Acompanhe tudo sobre:OpenAIIPOs

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