OpenAI prepara IPO para setembro, diz site

A OpenAI está prestes a iniciar o processo para fazer a Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês). Segundo o Wall Street Journal, A dona do ChatGPT trabalha com bancos para preparar o envio de documentação nos próximos dias ou semanas.

Bankers de instituições como Goldman Sachs e Morgan Stanley têm auxiliado a companhia de inteligência artificial na elaboração de uma minuta do prospecto de IPO. O documento deve ser apresentado de forma confidencial aos reguladores em breve, possivelmente já nesta sexta-feira, segundo algumas das fontes.

O objetivo é deixar a OpenAI, comandada por Sam Altman, pronta para abrir capital já em setembro. Os planos, no entanto, ainda podem mudar.

A empresa superou um obstáculo relevante nesta semana, ao vencer uma disputa judicial contra Elon Musk, cofundador da OpenAI e hoje rival de Altman.